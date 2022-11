Mivel egyre több a piacon a szellemi munka, az olyan típusú feladat, amihez valójában nincs szükségünk másra, mint egy számítógépre és internetes kapcsolatra, esetleg még egy-két apróságra, így mára ez a piac is komoly potenciálokkal rendelkezik.

Ezért ma már számos távmunkát találhatunk a piacon. Ha ilyet szeretnénk megpályázni, a világhálón rengeteg olyan oldal létezik, ahol tanácsok, tippek és professzionális minták is elérhetők. Érdemes ezeket alaposan átböngészni és olyan sablont választani, amely leginkább megfelel a megpályázott munka jellegének felépítésében, tartalmában, küllemében. Amennyiben távmunkában gondolkodsz, az alábbiakban igyekszünk bemutatni neked ezt a világot kicsit közelebbről is.

A távmunkának ma már komoly piaci felvevőképessége van. Érdekes lehet az a statisztikai adat, mely szerint világszinten a cégek 16%-a teljes mértékben távmunkában oldja meg a működését. A másik végletbe azok a vállalatok tartoznak, amelyek ügyvitelük folytán ezt nem engedhetik meg maguknak, ebbe a csoportba a cégek 44%-a tartozik. Ami Magyarországot illeti, nálunk még nincs akkora kultúrája ennek a típusú munkavégzésnek, de azért itt is előrehaladás tapasztalható. A KSH adatai szerint, míg 2019-ben 30 ezren dolgoztak rendszeresen otthonról és 54 ezren időszakosan, addig ez a szám 2022-ben az állandó távmunkát végzők esetében 112.000-re nőtt, illetve jelenleg nagyjából 250.000 ember dolgozik időszakosan otthonról.

A távmunka előnyei és hátrányai

Ha azon gondolkodsz, hogy számodra megfelelő szakmai megoldás lenne a jövőben a távmunka, nem árt megismerkedned az ilyen jellegű munkavégzés pozitív és negatív tulajdonságaival. Alapvetően, a távmunka egy szabadságot ad nekünk, hiszen az egyik legfontosabb előnye, hogy nem vagyunk többé helyhez kötöttek. Magyarországról megpályázhatunk ilyen jellegű munkát a világ bármely pontján, amivel kitágul számunkra a munkaerőpiac és sokkal több lehetőség közül választhatunk.

Amennyiben nyitottak vagyunk a világra, egy ilyen cégnél dolgozva, mégha online is, de rengeteg érdekes és értékes új embert ismerhetünk meg, rajtuk keresztül pedig betekintést nyerhetünk más kultúrákba is. Ha pedig esetleg a cég időről időre szervez közös rendezvényeket, akkor még utazgathatunk is.

Ha tartanánk egy rögtönzött körkérdést a távmunka előnyeivel kapcsolatban, a legtöbben nyilván az időgazdálkodást emelnék ki. Hiszen ebben az esetben nem kell bejárnod mindennap nyolctól négyig egy irodába, vagyis nincs utazgatás, készülődés, otthonod az irodád. Optimálisan a dolog úgy néz ki, hogy megkapod a feladataidat a hozzájuk tartozó határidőkkel, ezen belül pedig te magad osztod be a munkaidőt. Ha inkább délelőtt szeretsz dolgozni, akkor elvégzed a teendőidet a reggeli órákban, délután pedig magaddal foglalkozhatsz, ellenben, ha éjjeli bagoly vagy, akkor napközben az életedet élheted és éjszaka dolgozhatsz.

A távmunka fontos előnye a munkaadó és a munkavállaló szempontjából is a költséghatékonyság. Mint már említettük, nem kell utazgatnod, tehát bérletre, üzemanyagra költeni, ami különösen a jelen helyzetben lehet komoly takarékoskodás és hát ilyen munkavégzésnél elegáns munkahelyi öltözékből sem kell bevásárolni. A munkaadónak is olcsóbb ez a modell, hiszen sokkal kisebb irodát kell bérelnie, mint ha több száz munkavállalót kellene ott elhelyezni, ami számos egyéb költségből is alaposan lefarag.

A felmérések szerint a távmunka alkalmazása növeli a hatékonyságot és csökkenti a cégen belüli fluktuációt. Vannak sokan, akik nem szeretnek folyamatos ellenőrzés alatt dolgozni, ha pedig nem liheg egy kellemetlen vagy mindent minden pillanatban ellenőrizni kívánó főnök a nyakukba, ők maguk is eredményesebben dolgoznak, ez pedig a cég egészének eredményére pozitív hatással van.

Ha az érem másik oldalát, vagyis a távmunka hátrányos tulajdonságait vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy ami egy munkásnak előny, az a másiknak lehet hátrány. Mint említettük, a távmunka egyik pozitívuma, hogy otthonról dolgozhatunk, mi magunk osztjuk be az időnket. Sajnos, bizonyos esetekben ez egyfajta elidegenedéshez, szociális érzékeink romlásához vezethet. Ezért fontos, hogy még ilyen fajta munkavégzés esetén is járjunk emberek közé, menjünk el futni, meginni egy italt egy ismerőssel, így elkerülhetjük az ilyen káros következmények kialakulását.

Ide tartoznak az online meetingek is. Mivel a cég vezetői nem látják napi szinten a dolgozókat, nem tudják figyelni azok munkavégzését, ezért megtörténhet, hogy rendszeres online megbeszéléseket szerveznek, ami egyes munkások számára frusztráló lehet, illetve, ha tényleg komolyabb tartalom nélküli meetingekről van szó, amelyekről látszik, hogy kizárólag ellenőrzési célokat szolgálnak, időrablásként is megélhetjük. Ugyanakkor, a felmérések szerint egy ilyen megbeszélés sokkal kevésbé hatékony, mint a fizikai térben tartott összejövetelek, mert általában az emberek figyelme elkalandozik.

Arról sem árt beszélni, hogy a távmunka végzéséhez rendelkeznünk kell bizonyos digitális tudással, amire addig esetleg nem volt szükségünk. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk használni a fentebb említett meetingek esetén az olyan eszközök használatát, mint a Teams vagy a Zoom, illetve, bizonyos esetekben a különböző VPN programok is hasznosak lehetnek, ha nemzetközi munkavégzésről van szó.

Távmunka keresése

Ha mindezek alapján úgy mérjük fel, hogy szeretnénk kipróbálni magunkat ezen a piacon, akkor már nincs más dolgunk, mint megtalálni a nekünk leginkább megfelelő távmunkát. Mivel itt online világról van szó, a leggyakrabban ez egyfajta ajánlásos módszerrel működik. Egy ismerősünk elkezdett egy ilyen cégnél dolgozni, elégedett a munkájával, viszont bővül a csapat, ezért nekünk is felajánlja a lehetőséget. Ez nagyon előnyös módszer, hiszen kikérdezhetjük a tapasztalatairól és segítséget is kérhetünk az első lépések megtételéhez.

Ezen felül nagyon sok cég hirdeti az ilyen jellegű munkáit a különböző közösségi oldalakon. Ebben az esetben egy jótanács, hogy nézzünk a hirdetés mögé, mielőtt kattintanánk, mert sajnos nagyon sok átverés is működik ilyen módon. Első lépésként érdemes elolvasni a hirdetés alatti kommenteket. Ha ott a többség azt írja, hogy nem működő link, vagy átverés, akkor nagy valószínűséggel erről van szó. De ha meg is nyitottad a felhívást és látod, mely cég milyen munkájáról van szó, érdemes egy kis kutatást végezni. Nézz utána a cégnek, hogy valós-e, kifizeti-e a munkásokat és csak ezek után jelentkezz. Ezzel számos kellemetlenségtől óvod meg magad.