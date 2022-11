A 60/40-es átalányadózás helyett a sokkal kedvezményesebb 80/20-as átalányadózásba tartozzanak – ezt kérték a járművezető oktatók a kormánytól. Nyár végén több településen, köztük Szegeden is demonstrációt tartottak az ügy érdekében. Nem tartották jogosnak azt, hogy a kata utáni átalányadózásnál nem sorolták őket abba a költségelszámolási rendszerbe, mint a fuvarozókat, személyszállítókat, pedig ők is olyan járművekkel dolgoznak, a költségeik közel egyformák. A kérésük meghallgatásra talált, a kormány döntése szerint 2023. január 1-től már a járművezető oktatók is a kedvezőbb adózási formához tartoznak majd, így a jogosítvány megszerzésének költségei sem emelkednek az oktatók adóterhei miatt.

A döntésről "Szeged Szemét", Majoros Gabriella gépjárművezető oktatót kérdeztük, aki lapunknak arról beszélt, hogy hallották, hogy az ügyükben majd egyeztetnek, majd napirendre kerül a kérésük, tehát sok más kérvénnyel együtt a fiókba kerülhet egy időre, azonban most megtörtént a csoda. Hozzátette, a Csongrád-Csanád megyeieknek Mihálffy Béla országgyűlési képviselő segített, a petíciójukat ugyanis a nyár végi demonstráción ő vette át és juttatta el a Pénzügyminisztériumba.

Majoros Gabriella hangsúlyozta, az oktatók Facebook-oldala tele lett mosoly jelekkel és mindenki magáénak érezte ezt a győzelmet. Együtt sikerült, az összefogás meghozta a várt eredményt – jegyezte meg. Emlékeztetett, augusztus végén olyan kollégáik, konkurens iskolák álltak be a járműoszlopba, akik esetleg évek óta nem beszéltek egymással, egymást überelték a reklámokkal, akciókkal, de az ügyért félretettek mindent.

Ugyanakkor "Szeged Szeme" arra hívta fel kollégái figyelmét, hogy arra a vállalkozóra, akinek több tevékenysége is van, vagyis ha nemcsak oktat, hanem másik tevékenységet is számláz, akkor rá nem vonatkozik a 80/20-as lehetőség. Neki az összes adóévi bevételét a 60/40-es aránnyal kell számolnia.

Az ügyben megkerestük Mihálffy Béla országgyűlési képviselőt is, aki közölte, jogosnak érezte az oktatók kérését, ezért is fogadta el a meghívásukat és vette át a petíciójukat, amit Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkárnak adott át és kérte a petícióban foglaltak megvizsgálását. Az államtitkár ígéretet tett arra, hogy minél előbb foglalkoznak a kéréssel.

Mihálffy megjegyezte, örül az oktatók sikerének és annak is, hogy segíteni tudott. Úgy véli, az országgyűlési képviselőnek épp ez a feladata, vagyis az, hogy a választópolgárok érdekében eljárjon.