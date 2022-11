Mivel az uniós szankciók okozta energiaválság miatti bezárások érintik a Szegedi Sport és Fürdők Kft. több létesítményét is, módosítani kellett azt a közbeszerzési szerződést, amit ezek őrzés-védelmére kötött a városi cég. Az összeg azonban még így is igen borsos. A Sport és Fürdőknek a Városi Sportcsarnokban, a Tiszavirág Sportuszodában, Sziksósfürdőn, a Városi Műjégpályán, az Anna Fürdőben és az Etelka sori stadionban kell fizetnie az Insure '98 Kft-nek a porta és a biztonsági szolgálat ellátásáért. Ez a szolgáltatás nem olcsó, ráadásul viszonylag nagy mennyiségben kell megrendelni. A korlátozások miatt azonban az Anna fürdőben csak a járóbeteg-szakellátás működik majd, a vizes részleg március 3-áig zárva lesz már december 19-étől. A Tiszavirág Sportuszoda december 19-től március 3-ig, Újszegeden a sportcsarnok és a sportuszoda február 3-ig lesz zárva. A Műjégpálya sem nyit ki március 3-ig. Éppen ezért kevesebbet kell fizetni az őrzés-védelemért is. Ha minden „normálisan” alakult volna, vagyis nem kellett volna korlátozásokat bevezetni, akkor a teljes szolgáltatásért 106 millió 406 ezer forintot kellett volna fizetnie a Szegedi Sport és Fürdők Kft-nek, de ez most 102 millió 420 ezer forintra csökkent.