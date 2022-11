A makói képviselő-testület szerdai ülésén ismét elhangzott, hogy az önkormányzat 220 milliós támogatási alappal segíti – mint megírtuk, öt különböző módon – a város nehéz helyzetbe került lakóit. Ezúttal a részletekről is szó esett. Ákosi Ádám, a hatósági csoport vezetője elmondta, hogy aki a rezsiszámlák kifizetéséhez szeretne segítséget kapni, vagy tűzifát igényelne, az továbbra is a szárnyépület 32-es irodájában, hétfőn és pénteken délelőtt, illetve szerdán egész nap jelentkezhet. Csak jövedelemigazolást kell vinni, illetve egy formanyomtatványt kitölteni.

Szóba került a helyi kórház helyzete is. Kallai Árpád főigazgató elmondta, az egészségügyi ellátás mostanra nagyjából visszaállt a járvány előtti szintre. A szünetelő osztályokat azonban sajnos még mindig nem tudták elindítani, ennek az oka egyedül a humánerőforrás-hiány. Ez annak ellenére is igaz, hogy az orvoslétszám egyébként nőtt, és az összetétel fiatalodott is Makón. Ugyancsak gyarapodott az ápolók száma. A kórház idei költségvetése 15,4 milliárd forint – ennek nagy része bérköltség. Elhangzott, hogy január elseje után további béremelések várhatók. A főigazgató beszámolt a krónikus belosztály és a sebészet 466 milliós felújításáról is. A további tervek között egy újabb, 200 millió forintos fejlesztés is szerepel, ami a kardiológia ellátását jelenti új műszerekkel, a hosszabb távú elképzelések között pedig egy új műtőblokk is van. Mucsi Tamás (DK) kérdésére Kallai azt is elmondta, 300 millióból a járóbeteg-ellátást is korszerűsítik.

Határozat született arról, hogy a Maros-parti Flórián Vendégház napi bérleti díját a megnőtt rezsiköltségekre tekintettel napi 70 ezer forintra emelik, és az is eldőlt, hogy a helyi buszközlekedést továbbra is az egyetlen pályázó, a Volánbusz biztosítja Makón. Zárt ülésen pedig arról döntöttek a képviselők, hogy a Páger-díj idei kitüntetettje a szakmai kuratórium javaslata alapján Kováts Adél Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, színigazgató, a Radnóti Színház vezetője lesz.