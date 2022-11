– A nosztalgikus élményt felváltották a mai kor igényei a szülők és a gyermekek részéről egyaránt. A Magyar Falu programra pályáztunk és nyertünk 4,5 millió forintot, így eltávolítottuk az összes zöld színű, vasjátékot, amik a néhány generációval ezelőtti gyerekek idejében voltak modernek, és a helyükre újakat telepítettünk. Ezek a játszótéri eszközök megfelelnek a jelenlegi uniós és a magyar szabvány előírásainak, és le is vizsgáztattunk minden új elemet. A nem hivatalos felavatása már megtörtént, ami a „próbaüzem” is volt egyben. A gyermekek örömét látva jól vizsgázott a megújult játszótér, amely most már teljeskörűen használható – tudtuk meg Szebellédi Endrétől, Nagymágocs polgármesterétől.

A játszótérre alapvetően a kisebb korosztályt várják. A szülők kérése volt, hogy a kisgyerekeknek legyen saját tere, ne kelljen „harcolniuk” a tizenévesekkel a játékokért. Úgyhogy ide a bölcsődés, óvodás és alsó tagozatos korú gyermekeket várják legfőképpen.

Nagymágocs önkormányzatának van egy másik nyertes pályázata is. Egy fittpark létesítésére is nyertek forrást, amit majd a „zöld” játszótér környezetében alakítanak ki. Ehhez a forráshoz azonban majd csak a válság utáni időkben jutnak hozzá. A park azért is lesz jó, mert amíg a gyerekek játszanak, a szülők akár a fittparkban is edzhetik, erősíthetik magukat.

– A Jókai utcai játszótér zöld jellege egyébként nem tűnt el, csupán átalakult. A napokban fásítjuk is a területet, így zöld vasak helyett majd a fák zöldellnek – mondta Szebellédi Endre.

Nagymágocsnak még három köztéri játszótere van. A Szentesi úti rendben van, ez minden gyermekkorosztály számára alkalmas. Az önkormányzat a későbbiekben fejlesztéseket tervez a Mátyás király utcai, illetve a település külterületén, Ótompahát, vagy ahogy a helyiek nevezik, Kapásfalu játszóterén is, valamint az óvodai és iskolai udvari játékok tárházát is bővítenék.