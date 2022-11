Idén is meghirdette az önkormányzatok számára a szociális tüzelőanyag programot a Belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a kiírásra 2374 település nyújtott be érvényes támogatási igényt, ezzel várhatóan mintegy 180-190 ezer család kap segítséget télre. Csongrád-Csanád megyében összesen 44 olyan község, város nyert támogatást, melynek lakosságszáma 5 ezer lélekszám alatti.

Ez azt jelenti, hogy az országos 5 milliárd forintos keretösszegből 80 millió 100 ezer forint a megyénkbe érkezik, így több ezer rászoruló kap tűzifát vagy szenet az önkormányzattól az évvégi ünnepek előtt. Fontos azonban, hogy idén is igénylés útján történik a tüzelő szétosztása, tehát azok a családok és idősek, akik szeretnének kapni a fából vagy szénből, igényelniük kell a települési önkormányzatnál. Ezt már most megtehetik. Az igényeket felülbírálják, majd a jogosultaknak kiszállítják a tüzelőanyagot.

Csongrád-Csanádban a legtöbb önkormányzat egyébként 2 millió forint körüli támogatást kapott, de vannak kiemelkedő települések is, melyek 4 és 5 millió forint közötti összegeket nyertek, ilyen például Apátfalva, Csanádpalota, Csanytelek és Ásotthalom is. Utóbbi a megye 2-es választókörzetéhez tartozik, mely szintén kiemelkedő a támogatások összegét tekintve, a Homokhátságra és annak környékére ugyanis 21 millió 437 ezer forint érkezik.

Ennek kapcsán a körzet országgyűlési képviselője, Mihálffy Béla lapunknak azt mondta, hogy a körzetében jelentős tanyavilág van, ahová a közművek nem vezethetők ki, így a tanyákon élőknek hatalmas segítséget jelent a szociális tüzelőanyag-támogatás, melyet az önkormányzatok rászorultsági alapon osztanak szét. A képviselő megjegyezte, a nehéz körülmények között élők létfenntartásához elengedhetetlen ez a segítség, ami által a téli időszakot is könnyebben tudják átvészelni a jogosultak. Hozzátette, örül, hogy ekkora összeg érkezik a választókörzetbe, és továbbra is támogatja, hogy a kormány ilyen módon is segítse a Homokhátságon élőket is.