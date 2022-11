– Régen voltak olyan belvizes időszakok Nagytőkén, amikor konyhákban, udvarokban bokáig állt a víz. A most felújított szakaszon nagyon sok áteresz be volt szakadva, össze volt törve vagy be volt temetve, ezért is fontos, hogy ez most ki lett tisztítva – magyarázta Szénászky Zsolt, a község polgármestere.

A végéhez közelítő beruházás azokat a szakaszokat érintette, amelyek a 2019-ben elkészült csapadék- és belvízelvezetés-fejlesztési munkálatokból forráshiány és engedélyeztetési problémák miatt kimaradtak. A település teljes csapadékvíz elvezető hálózata mintegy 11 kilométer nyílt földmedrű árokhálózat.

Ebből a jelen projektben érintett fejlesztendő szakasz mintegy 2000 folyóméter nyílt földmedrű csatorna, a munkagépek a Jókai-Rákóczi út találkozásánál, a Jókai utca páratlan oldalán a befogadó csatornáig, a páros oldalán pedig Arany János utcáig, valamint az Arany János utcán és a Petőfi Sándor utcán dolgoztak.

A csatornák a fejlesztés után is nyílt földmedrű árkok maradnak, amelyek jelentős mennyiségű csapadékvizet és belvizet képesek beszivárogtatni és szikkasztani csapadékszegény és száraz idő esetén.

Fotó: Nagytőke Önkormányzata

– Nagy előrelépés lesz községünknek, ha végez a munkákkal a kivitelező. Jó munkát végeztek, a felbontott bejárókat szépen visszarendezték, folyamatosan egyeztettek a lakosokkal – számolt be a polgármester.

A projektre 50 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, ebből a csapadék- és belvízelvezető csatornák, valamint műtárgyak fejlesztésével a kármegelőzést, a személy és vagyonbiztonságot célozták, de a beruházás közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását is.

A kivitelező a munkák nagyján már túl van, a tervek szerint még idén befejezik a csatornák felújítását.