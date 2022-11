Miután többen is panaszkodtak lapunknak azért, mert fáznak a szegedi villamosokon függetlenül attól, hogy melyik járaton utaznak, megkerestük a Szegedi Közlekedési Kft.-t, hogy miért van hideg az utastérben. A társaság új ügyvezető igazgatója válaszolta meg a kérdést. Knezevics Viktor azt írta, hogy energiatakarékossági okokból 8 fokra van állítva az utastéri termosztát a villamosokon.

Ez valóban nem sok, nem csoda, hogy nincs melegük az utasoknak.

Azzal, hogy spórolni kell, ahol csak lehet, mindenki tisztában van. Más városok mellett Szeged is bevezetett már korábban egy sor megszorító intézkedést. A villamosok fűtésén kívül ugyancsak takarékossági okokból január 2-a és 6-a között igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban. Ebben az időszakban nem lesz ügyfélfogadás, bezárják a Széchenyi téri és a Huszár utcai épületeket, a munkavállalókat pedig szabadságra küldik. Mivel december 26-a és január 1-je között – egy 2021-es közgyűlési határozat alapján – amúgy is zárva lenne a hivatal, az igazgatási szünet most egy héttel tovább tart.

Korában megírtuk, hogy az óvodásokat, a bölcsődéseket, de a szegedi önkormányzati tulajdonú cégeket sem kímélte Kovács Tamás gazdasági alpolgármester energiaköltségekre vonatkozó rendelettervezete, Szeged mindenhol komoly megszorításokra, illetve intézménybezárásokra készült. A szociálisan érzékeny városvezetés sok más mellett elhatározta, hogy becsukják a Sás utcai óvodát, a Napsugár és a Honfoglalás utcaival együtt. Hogy ne csak a gyerekeknek legyen rossz, négy idősklubot is becsuknak. Ami azonban talán a legmegdöbbentőbb, ha lehet ilyenről beszélni, az az, hogy néhány háziorvos költöztetése is szóba került, de ezen még gondolkozik a gazdasági alpolgármester. A kulturális intézmények közül sok más mellett a nagyszínház, a REÖK, a Móra Ferenc Múzeum is zárva lesz, de a sportlétesítményeket sem kímélik.

Bezárják ugyanis a Szegedi Sport és Fürdők Kft. épületeit már december 19-től. Az Anna Fürdő gyógyászati részlege kivétel. Aki a fűtési szezonban akar majd Szegeden nyilvános vécét használni, annak nem fog sikerülni. Mások mellett költözniük kell az IKV dolgozóinak is a Deák Ferenc utcából, illetve a Kálvária sugárútról a Dáni utcai központba.