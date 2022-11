A városban utoljára 2020-ban emelték az étkezési térítési díjakat, akkor 8 százalékkal, most viszont nagyon a zsebükbe kell majd nyúlniuk a szülőknek. A menzadíjak átlagosan 32,5 százalékkal kerülnek majd többe. Például egy általános iskolai ebéd 430 forintról 570-re, a középiskolai ebéd 520-ról 690 forintra emelkedik, a bölcsődei napi négyszeri étkezés pedig 535 forintról 725 forintra növekszik. Az önkormányzat nettó bevétele az áremeléssel éves szinte 36 millió forinttal növekszik.

Márki-Zay Péter polgármester a 40 százalékos élelmiszer-nyersanyag emelkedéssel indokolta az emelést. Előrevetítette, a szolgáltató – amelyre egyébként változatlanul rengeteg panasz érkezik – már most jelezte, hogy jövőre több pénzért főz majd.

Kis Andrea alpolgármester szerint az országos átlaghoz hasonló emelést lépett meg a vásárhelyi önkormányzat. Úgy értékelt, megjelent egy új jelenség a középiskolákban: az éhes gyerek.

Rákérdezett a lemorzsolódásokra is Kis Andrea. Szabó János alpolgármester válaszában azt mondta, a teljes étkezői létszám a bölcsődéstől a középiskolásig 2154 gyerek, a lemorzsolódás 8 százalékos, ami valamivel több mint 170 fő. Szerinte ezt részben a gyermeklétszám csökkenés okozta, a valós „szolgáltatásból való kifarolás” 70 fő, főleg a középiskolások. Szabó az étkezési lemondásokat főleg a médiának tudta be, „habveréshez” hasonlította az ebéd minőségi és mennyiségi romlásáról szóló kritikákat. Szerinte ennek eredményeképpen és nem a gyerek-szülők ítéletének köszönhetően született meg ez a szám. Azt is mondta, a középiskolásoknak, akiket válogatósabb korosztálynak nevezett, a jövőben A és B menü közül lehet majd választaniuk.

Vele ellentétben Márki-Zay Péter polgármester már többször is elismerte, hogy bajok vannak a minőséggel. Most hogy úgy fogalmazott, „a folyamatos küzdelem a minőségi javulásért állítólag jó eredményekkel járt, ilyen visszajelzéseket hallunk. A városvezetés közül többen mostantól egy héten át kipróbálják a menzát. Egy olvasónk ezzel kapcsolatban megjegyezte, legalább ezen a héten finomabb ételt kapnak a gyerekek is.