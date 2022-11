Hatodik alkalommal rendezik meg 2022. november 11-én a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozatot, az idei évben a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében. A személyes gyárlátogatások mellett idén is virtuális túrák színesítik a kínálatot.

Az ország egyik legsikeresebb, vállalati tevékenységét bemutató programsorozatának célja, hogy lehetőséget teremtsen a vállalkozók és a lakosság számára, hogy közvetlen közelből megtapasztalhassák, milyen példaértékű vállalatok működnek Magyarországon - tájékoztatott közleményében a KIM.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is olyan hazai cégek mutatkoznak be, amelyek innovatív, high-tech, zöld valamint okos megoldásokat alkalmaznak működésük során, és ezzel versenyképessé teszik Magyarországot. Az esemény ezen kívül az összefogás erejével lehetőséget teremt a vállalatok munkaadói, társadalomszervezői és közösségépítő szerepének bemutatására is. Szegeden a Florin Zrt-nél, valamint az Első Beton Kft-nél folyó munkába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, előbbi 16, utóbbi 17 órától nyit kaput. Makón a kandallógyártással foglalkozó Váll-Ker Kft. fogad húsz főt 16 órától. Regisztrálni a gyárlátogatásokra a www.moderngyarakejszakaja.hu oldalon lehet, és érdemes minél hamarabb, mert a létszám mindenütt limitált.

A koronavírus-járványra reagálva két évvel ezelőtt a Modern Gyárak Éjszakája csak online formában valósult meg. Mivel az online esemény sikeres volt, a szervezők megőrizték ezt a formát is, így a látogatóknak az otthonuk kényelméből sem kell kiszakadniuk azért, hogy bepillanthassanak a kulisszák mögé. Az élő kapcsolások és az előzetesen felvett videók tudásbázisként fognak működni: az érdeklődők több napon át, több céget is bejárhatnak virtuálisan. Akik pedig testközelből szeretnék megtapasztalni a digitalizált és automatizált folyamatokat, valamint a robottechnológiákat, személyesen is részt vehetnek az előre meghirdetett gyárbejárásokon.

Az eseményről és a regisztrációról további információkat a Modern Gyárak Éjszakája hivatalos honlapján, a www.moderngyarakejszakaja.hu oldalon találnak, ahol a résztvevő gyárak listája és azok bemutatói is elérhetőek lesznek - tájékoztatott közleményében a minisztérium.