– Újabb egyeztetés történt a közvilágítás témájában hétfőn Kisteleken, de végeredményről, a takarékoskodás módjáról még nem számolhatok be. A szándék, a költségek csökkentése közös cél, mert mindannyiunknál a közvilágítás az áramfogyasztásban a legnagyobb tétel – közölte Nagy Sándor kisteleki polgármester. A megbeszélésen ezúttal csak a járás települései vettek részt, Csengele, Baks, Balástya, Kistelek, Ópusztaszer és Pusztaszer, míg az ezt megelőzőre hivatalos volt Forráskút és Dóc is.

Három megoldás is kínálkozik – jegyezte meg a városvezető. Az egyik, hogy teljesen áttérnek kisebb energiaigényű, LED-es rendszerre, ami egyszeri nagy összegű beruházást, de folyamatos megtérülést jelent. Kértek árajánlatot. A másik a részleges kikapcsolás, ekkor minden második vagy harmadik lámpatest világítana az utcákon, ennyivel csökkenne a kiadás, de le- és felszerelést igényel. Főleg Baks és Pusztaszer támogatta, szorgalmazta – a legutóbbi egyeztetésen is –, azt a verziót, hogy 22-23-24 órától hajnali 3-ig, 4-ig teljesen kikapcsolnák a közvilágítást, korom sötét lenne, leszámítva például Kisteleken a forgalmasabb, központi helyeket, mint a vasútállomás, a buszpályaudvar, a nagyobb csomópontok és zebrák, esetleg ezek egyedi LED-es reflektorból kapnának fényt.

– Az első egyeztetésen még az hangzott el, utóbbiakat csakis együtt hajthatja végre a nyolc település, járásunk Forráskúttal és Dóccal egészült ki akkor. Most felvetődött, hogy egy kör közös szándékkal leválhatna az egészről, vagy akár a trafókörzeteknek is külön, a helyi igények szerint szabályozhatnánk a közvilágítását, Kisteleken ebből több is van – vázolta a lehetőségeket Nagy Sándor, még egyszer hangsúlyozva: döntés, megállapodás még nem született.

– A lényeg, hogy csökkentsük a kiadásokat, takarékoskodjunk az energiával, ahol és ahogy csak lehet. A legfontosabb pedig, hogy a jövőben, lehetőleg minél rövidebb időn belül, hosszú távú megoldás szülessen a problémára. Kisteleken a gázválság alig érinti önkormányzatunkat, mert folyamatosan átálltunk termálvizes, hőszivattyús, napelemes fűtésre, és a minél jobb fenntarthatóságot megcélozva ezt szeretnénk megvalósítani az elektromos áramnál is – sorolta a polgármester.

Még megjegyezte: minden járási település bízik abban, hogy a következő körben már születhet válasz a minél takarékosabb közvilágítást érintő kérdésre.