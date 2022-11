– Gyakran találkozom olyan vendégekkel, akik eljönnek Makóra néhány napra egy kicsit pancsolni, kirándulni, majd úgy mennek haza, hogy rádöbbennek, sok mindent nem láttak még – mondta Nagy Gábor, a Makó és Térsége Turisztikai Egyesület nemrég megválasztott új elnöke, civilben maga is szállásadó. Hozzátette, egyelőre annyira kezdetleges az információáramlás az idegenforgalomban érdekelt partnerek között, hogy olykor ajánlani sem tudnak az érkező turistáknak programot. Többek között ezen a helyzeten szeretne segíteni a szerdán közgyűlést tartott egyesület, összefogva mindazokat, akik a turizmusban érdekeltek.

Az egyesületnek persze van már múltja, a működést azonban megtépázta a koronavírus-járvány, majd a háború és a nyomában járó gazdasági válság. Emiatt az elmúlt években érdemi munkát nemigen folytatott, még a tagdíjakat sem szedték be, ezért a pontos taglétszám sem ismert.

– Lényegében mindent az alapoktól kell újraépíteni – mondta Nagy Gábor.

A szerdai ülésen bemutatkozott az egyesület megválasztott új vezetősége, szó esett a jövőbeni tervekről, illetve az együttműködés lehetőségeiről a környező települések önkormányzataival – több falu polgármestere ott is volt a megbeszélésen. Gergely Gábor, az önkormányzat marketingcsoportjának vezetője a Makó Visit brandet mutatta be. Ennek erősítése az egyesület egyik legfontosabb feladata, és ennek érdekében az önkormányzattal összefogva egy nonprofit céget is készülnek alapítani. Mindjárt a rendezvény elején szót kapott Haller Ferenc, a hasonló sárvári szerveződés ügyvezetője is, aki jó példaként mutatta be az ottani összefogást. Persze, a sárváriak – mint elhangzott – már némi lépéselőnyben vannak, hiszen ott több mint tíz éve jól működik a turizmusban érdekelt vállalkozások, intézmények együttműködése.