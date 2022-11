Második alkalommal rendezte meg az SZTE Gazdaságtudományi Kara a Prezilimpia Junior versenyt. Az ország legnagyobb üzleti prezentációs versenyének középiskolásoknak szóló kiadásának döntőjét szerdán tartották a Szent-Györgyi Albert Agórában. Garamhegyi Ábel főszervező elmondta, az országos, meghívásos verseny iskolai fordulókkal kezdődött. A megmérettetés utolsó fordulójába végül korcsoportonként 6-6 versenyző jutott be, akiket hozzáértő mentorok készítettek fel előadásukra.

– Bár magyar és angol nyelven is lehetett pályázni, idén csak magyar prezentációkat hallhattunk. A téma az „Energia – Piac – Gazdálkodás” volt, vagyis a fiatalok saját szemszögükből mutathatták be napjaink egyik legnagyobb gazdasági és politikai kihívását. A zsűri elsősorban nem a tartalmat figyelte, hanem azt, hogy hogyan adja elő és mutatja be a diák a témát, hogyan viselkedik prezentációs helyzetben.

Garamhegyi Ábel szerint a verseny azért hasznos a középiskolásoknak, mert megtanulják, hogyan kell elegánsan és meggyőzően megszólalni. – Emellett két év múlva már plusz pontot is kapnak ezért a versenyért, ha a SZTE GTK-ra jelentkeznek – tette hozzá.

A Prezilimpián külön versenyeztek a 9-10, illetve a 11-12. évfolyamosok. Előbbi korosztályban mindhárom dobogós Csongrád-Csanád megyei. A győztes Horváth Márton, az SZSZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum diákja lett. A második Kiss Bálint Balázs, (Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely), a harmadik Szekeres Krisztián Junior (Návay Lajos Technikum és Kollégium, Makó). A 11-12. évfolyamosok versenyét és a közönségdíjat a zentai Bíró Leona nyerte, második a békéscsabai Bagó Anna lett, a harmadik pedig a szegedi Karolina iskola diákja, Karlovitz Alex. Az első helyezettek 40 ezer forint, a második helyezettek 26 ezer forint, a harmadik helyezettek 17 ezer forint díjazásban részesültek.