– Nagyon örülök neki! – mondta Vass Péterné, aki épp az utcakertet csinosította a háza előtt, amikor megkapta az utalványokat – egy 5 és egy 10 ezer forint értékűt. Elmondta, ez nagy segítség neki. Karácsony előtti bevásárlásra fogja felhasználni. – A fiam vág disznót, de a süteményeket magam sütöm, a hozzávalókat veszem majd meg az utalványokból – mondta.

Botlik Anita körzetében él a legtöbb hatvanöt év feletti, így neki kell a legtöbb utalványt kézbesítenie a makói képviselők közül. Szám szerint 764 borítékot kell kivinnie összesen 37 utcában. A hétvégén 16 utcában már járt, a terve az, hogy a jövő hét végéig minden címzett megkapja az utalványokat a körzetében. A városban összesen 5033 szépkorú részesül a juttatásból.

– Eddig az a tapasztalatom, hogy mindenki örömmel veszi át – mondta nekünk. Hozzátette, vannak, akik meglepődnek, hiszen hallottak az energiaválság miatti önkormányzati megszorításokról, és emiatt nem számítottak rá. – Van, aki az unokáknak adja, olyan is, aki az ünnepekre vásárol be, de találkoztam olyan időssel is, aki a házi kedvenceknek vásárolt belőle csemegéket – árulta el.