A Pallavicini gróf adományából 1902-ben megépült mindszenti óvodában máig folyamatos a nevelő munka. Hangsúlyos feladatuk a néphagyomány ápolás és a természet megóvása; kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényűek integrált nevelésre. A település egyetlen óvodája önkormányzati fenntartású. A Szabadság téri főépület mellett egy telephellyel és egy tagintézménnyel működik. Utóbbi főként a Dózsa-telepi gyerekek ellátását segíti.

A helyi védettségű székhelyintézmény 120 éves épületet újítják most fel pályázaton nyert 200 millió forintból. Mint arról Gémes László a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke lapunkat tájékoztatta: cserélik a külső-belső nyílászárókat, a héjazatot, az ácsszerkezetet, korszerűsítik a fűtést, cserélik egyúttal a radiátorokat és a napelemes rendszert is kiépítik. Tervezett az akadálymentesítés, a vizesblokk, víz-, csatorna- és elektromos hálózat, valamint a tálalókonyha felújítása. Cserélik továbbá a padozatot, a burkolatot. Szintén a pályázat része az intézményben dolgozó pszichológusnak helyet adó úgynevezett barakképület kiegészítő hőszigetelése. De szükséges ott a teljes belső felújítás, a burkolattól kezdve a nyílászáró cseréjén át. A fő- és a különálló épület között egy védőtető épül. A fedett rész alá kerülhet majd a tervezett személyemelő, az akadálymentesítés részeként. A projekt része egy jelentős eszközbeszerzés is: fejlesztik a tornaszobát és a játszóudvart. Ezen kívül a óvodapedagógusok munkáját és az óvodásokat fejlesztő információs és kommunikációs technológiai eszközöket vásárolnak.