Beszámolt arról is, hogy egy-egy leendő karácsonyfának a termesztése 9-12 évet vesz igénybe, a kivágott fenyő helyére pedig újat ültetnek. Tehát nem arról van szó, hogy egy erdőből vágják ki az eladásra szánt fenyőket, hanem fenntartható faiskolából származnak. Bőséges a kínálat a hazai őstermelőknél, akiknél a 40-50 centistől a 3-4 méteresig találni karácsonyfának valót, amelyet Zala, Somogy és Vas megyében termelnek meg. Például Némethné Jónás Bernadett is, aki Zákányról hozott fenyőket a Mars térre.

– 35 éve foglalkozom ezzel, gyerekkorom óta itt vagyok a piacon, a szüleimtől vettem át a vállalkozást. Idén azt tapasztalom, hogy a nordmannra van nagyobb kereslet, hiszen az egyáltalán nem hullajt, de a luc is kezd visszatérni, mert illatosabb, a régi idők karácsonyát idézi. Egy panelben is elférő fa 12 és 15 ezer forint között van. Egyre inkább az utolsó pillanatra hagyják a fenyővásárlást az emberek, úgy gondoljuk, hogy most is így lesz, a tanítási szünet kezdetével indul majd meg a roham – számolt be a Délmagyarországnak.

De nem csak a piacon, hanem szerte a városban kapni fenyőt, valamennyi áruház parkolójában árulják. Hegedűs Péter például a Szabadkai úti Lidl hátsó bejárata mellett, az Aldival szemben árusít fákat, nála csakis nordmann kapható. Lapunknak elmondta, 5 ezertől 20 ezer forintig árul fenyőfát, amelyeket Zala megyéből, hazai termelőtől hoztak Szegedre. Hozzátette, inkább a kisebb, közepes méretű fákat keresik a vevők, akik most jobban ügyelnek az árra, csak nagyon kevesen érkeznek úgy, hogy nem számít mennyibe kerül.

Egyébként Hódmezővásárhelyen is a nordmann a legnépszerűbb, ott ebből a fajtából 25 ezer forintért kapni 3 méterest, az ennél kisebbek 14 és 16 ezer forint körül vannak. Az ezüstfenyő ára 8500-9800 forint között mozog, míg a lucé 5500-6000 között van. Az egyik vevő lapunknak arról beszélt, hogy ő lucfenyőt vett, mert az a legolcsóbb, 4900 forintért kapott, viszont több árushoz elment, mire vásárolni tudott, ugyanis hamar elkapkodták a városban a fenyőket.

Makón is több helyen lehet fenyőfát kapni, a legnagyobb vásár azonban a piac közelében, a Deák Ferenc utcában van, ahova egymás után érkeztek a vásárlók kedden. Az egyik árus nyilatkozni ugyan nem akart, de megmutatta a kínálat legszebb fáját. Az embernyi magas, terebélyes ágú nordmannon az árcédula 10 ezret mutatott. Az árak nagyjából mindegyik árusnál hasonlóak voltak. A gyengébb minőségű, másfél méteres nordmann 6-7 ezer, a szebb 10 ezerbe kerül, az ezüst métere 4-5 ezer forint. A kínálat bőséges, még nincs elkésve, aki most szeretne fenyőt venni.