A bezárás a Jókai-, a Klauzál utcai és a szikáncsi postát érintette. Az önkormányzat az újranyitás érdekében tárgyalásokat folytatott a Magyar Postával. Ennek jelenlegi állásáról számolt be Márki-Zay Péter a tarjáni lakossági fórumon.

– Beszéltem a posta területi igazgatójával. Próbáltam alkudozni, de azt mondta, a postának egy ajánlata van, amin nem módosítanak. Eszerint a szikáncsi posta működése évente 8 millió forint + ÁFA összegbe kerül, a csúcsi városrészben lévő Jókai utcai 39,1 millió forint + ÁFA, míg a Klauzál utcai 54 millió + ÁFA. Ha ezen összegek felét kifizeti a város, akkor kinyitják a postákat – mondta a polgármester. Hozzátette, megnézik, átbeszélik. A három posta közül a legkisebb költségű a szikáncsi és ez van a legmesszebb a városközponttól.

Márki-Zay Péter arról is beszámolt, hogy a posta területi vezetője elmondta, a nagy postán és a Tescoban lévő postán szinte ugyanazt az ügyszámot kezelték, mint előtte az 5 postán, az átlagos várakozási idő 3 perc volt. A polgármester kérte, hogy a posta írásban is tegye meg ezt az ajánlatot, amit az önkormányzat megtárgyal. Nehezményezte, hogy az említett összegekben az összes költség benne van, még a bérek is.

Benkő Zsolt önkormányzati képviselő lapunk megkeresésére elmondta, a polgármestert felhatalmazták, hogy tegyen meg mindent a postai szolgáltatások megmaradásáért. Szerinte a város számára a posta által kért összeg is megoldható.

– Képviselőként főleg a szikáncsi posta miatt vagyok érintett. Az ottani lakosoknak vagy a 7 kilométerre lévő földeáki postára, vagy a 12-13 kilométerre lévő vásárhelyire kell utazniuk. Mindemellett mindhárom posta esetében fontos, hogy megmaradjon a szolgáltatás, amit mi is teljes mellszélességgel támogatunk – mondta Benkő Zsolt, aki emlékeztetett, korábban már jelezték, hogy honnan lehetne a forrásokat átcsoportosítani. A Fidesz szerint ugyanis több beruházásnak, mint például a városháza tornyának felújítása, nem most van itt az ideje.