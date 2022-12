Jakab István, a Magosz elnöke felszólította a vásárhelyi polgármestert, hogy „fejezze be ezt a játékot”, mert félő, hogy a baloldali vezetésű települések követni fogják a példáját. Jakab István közölte, hogy egyeztetnek a termelőkkel és a földtulajdonosokkal, és minden eszközt felhasználnak a földadó megakadályozásáért. A gazdákat nem szabad hátrányba hozni, hiszen nyitott piacon, más EU-tagállamokkal versenyezve kell helyt állniuk, Márki-Zay Péter intézkedése ezért teljesen elfogadhatatlan – adta hírül a Híradó.hu.

A NAK Csongrád-Csanád megyei elnöke, Szél István gazdaellenes intézkedésről beszélt, kiemelte, Márki-Zay Péter régóta be akarta vezetni a földadót. Véleménye szerint ez azért is érthetetlen most, mert Csongrád-Csanád megyét nyáron több mint 100 ezer hektáron rendkívüli szárazság sújtotta, a gazdák ennek hatásaival küzdenek.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke szerint a szomszédban dúló háború miatt is „őrültség ilyen jellegű terhet rakni” a termelőkre. A földadó az élelmiszerek drágulását is okozhatja, a következmények mindenkit érintenének – írta a Híradó.hu.

A vásárhelyi földadó elleni tiltakozáshoz az agrarpeticio.hu oldalon lehet csatlakozni.