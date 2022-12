A logisztika területén több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező SZAM SPED Kft. 2023 januárjában nyitja meg új raktárát Hajdúszoboszlón, azért, hogy megfeleljen a hazai integrált logisztikai szolgáltatások iránti növekvő keresletnek, és biztosítsa, hogy ügyfelei és partnerei kiszolgálása lépést tartson üzleti tevékenységük bővülésével.

„Rugalmasságot biztosítunk a gyors növekedés és a nagyfokú szezonalitás kezeléséhez, amelyek kritikusak több iparágban. Hajdúszoboszlói létesítményünkkel raktárt biztosítunk a szállítmányozók, az e-kereskedelem és a régió vállalkozásai számára. Lehetőséget adunk kis vagy nagy raktárterület bérlésére, rövid vagy hosszú távra. Ez segít partnereinknek minimálisra csökkenteni a tőkebefektetési kényszert, és lehetővé teszi a bővítést és a növekedést” – tájékoztatott Pintér Gyula, a SZAM SPED Kft. cégvezetője.

Nem mindenki számára Budapest a logisztika központja

A cégvezetők sok esetben még ma is egy fővároshoz közeli telephelyet vagy raktárat választanak a cégük számára, még akkor is, ha így a kiszolgálási területük elérése plusz kilométerekkel és magasabb költségekkel jár. A gazdasági stabilitás hosszú távú megőrzése érdekében azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben elengedhetetlen, hogy a vállalkozások csökkentsék a működési költségeiket, amire kiváló lehetőséget kínál, ha centrális helyett lokális raktározási megoldásokban gondolkodnak.

„Debrecenhez közeli elhelyezkedésének köszönhetően raktárunk ideális helyen van a kereskedelmi útvonalak szempontjából, könnyen elérhető innen a keleti országrész több nagyvárosa, illetve stratégiai fontosságú a debreceni repülőtér közelsége, ami a régió legnagyobb nemzetközi repülőtere” – tette hozzá Pintér Gyula.

Csak annyit fizet, amennyit bérel

A kiadások tudatos elosztása a költségvetés fontos része, amelyben az optimális raktározási megoldások is kulcsfontosságú szerepet játszanak. A vállalatok egy részének nem érdemes fenntartania egy teljes raktárépületet, amit télen fűteni, nyáron pedig hűteni kell, folyamatosan kigazdálkodva a munkatársak havi fizetését. A raktárbérlés lehetővé teszi, hogy csak annyit fizessen, amennyi kapacitást valóban ki fog használni, ezzel optimalizálva a költségeit és a komissziózási folyamatot, az ellátási lánc zökkenőmentes biztosítása és a magasabb bevételek érdekében.

„Amikor kiadó raktárat keresünk, az elhelyezkedése mellett fontos az általa kínált szolgáltatásokat is megvizsgálni. Lényeges, hogy a raktár a raklapok széles skáláját tudja kezelni, igény szerint felpolcozva. Hozzáadott szolgáltatásként személyzetet is tudjanak biztosítani az árumozgatáshoz és a komissiózáshoz, valamint a raktárba történő be- és kiszállításban is lehessen számítani a támogatásukra” – mutatott rá a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen ilyen lényeges az is, hogy a raktárban elhelyezett áruk biztonságban legyenek, ne keletkezhessen tűz, és ne kelljen tartani az árukészlet más jellegű sérüléseitől, megdézsmálásától sem.

Ha elakad a gépezet, borul az ellátási lánc

A logisztika egyik alapigazsága, hogy a leghatékonyabb és legolcsóbb a „just in time szállítás”, azaz amint lekerül a termék a gyártósorról, már teszik is kamionra, és szállítják a rendeltetési helyére. Ez könnyen megvalósítható, ha a termeléshez és a gyártáshoz szükséges alapanyagokra megbízhatóan lehet számítani, emellett a szükséges munkafolyamatok is gördülékenyen zajlanak. Ha azonban az ellátási lánc bármely pontján elakad a gépezet, onnantól lavinaként borul minden, egészen a végfelhasználókig. Egy jól működő raktár az ellátási lánc lendületét adja, segíti a folyamatok optimalizálását, növeli az ügyfélelégedettséget és biztosítja a készletek rendelkezésre állását, ami stabilizálja a bevételeket.

„Ez a probléma egyes termékkörök esetében nagyon sok céget érinthet. Előfordulhat, hogy egy gyártás során hiányzó alapanyag miatt olyan csúszások keletkeznek, hogy az ellátási lánc végén lévő vállalkozónak nagy összegű kötbért kell fizetnie. Olyan időszakban élünk, amikor muszáj előrelátónak lenni, hogy ne csak a jelen pillanatban, hanem hosszabb időre előre is biztosítsuk a stabil működés és a gyors kiszállítás feltételeit” – jegyezte meg a SZAM SPED Kft. cégvezetője.