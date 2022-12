A hódmezővásárhelyi közgyűlés Márki-Zay Péter polgármestert támogató többsége november közepén fogadta el, hogy megadóztatják a szántók, a kertek és a gyümölcsösök tulajdonosait, akik többsége egyébként kisnyugdíjas, a föld bérleti díjából egészítik ki a jövedelmüket. Januártól 4 hektár felett hektáronként 9900 forintot kell fizetniük. A döntés ellen tiltakoztak a szakmai szervezetek és aláírásgyűjtés is indult. Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese pedig az M1 híradójában azt mondta, Magyarországon földadót kivetni felelőtlenség. – Elutasítjuk és tiltakozunk ellene, sőt, különböző jogi lépéseket is teszünk annak érdekében, hogy ilyen jellegű adót sehol se vezethessenek be – mondta. Az agrártárca kezdeményezi az adótörvények módosítását, hogy megakadályozzák a Márki-Zay Péter-féle sarcot.

Mint arról lapunk is beszámolt, Vásárhelyen döntöttek az új adónem bevezetéséről, amit több képviselő felháborodására, Márki-Zay Péter polgármester javaslatára együtt tárgyaltak a lakásfenntartást segítő eseti támogatásról szóló rendelet megalkotásával. Márki-Zay Péter leegyszerűsítve azt mondta, aki nem szavazza meg a helyi adóval kapcsolatos előterjesztést, az nem segíti a rászorulókat, mert az új adókból befolyt összegből támogatja majd az önkormányzat az energiaválság miatt nehéz helyzetbe kerülő családokat.

– A legtehetősebb emberek elmúlt években keletkezett extra bevételéből kérünk segítséget a legrászorultabbak számára. Ez árukapcsolás, egyben van, külön-külön nem működik – mondta akkor Márki-Zay Péter.

Lázár János, a térség országgyűlési képviselője lapunknak adott interjújában azt hangsúlyozta, a földadót politikai okból vezették be Márki-Zay Péterék, hogy megbüntessék a szerintük nem baloldali gondolkodásúakat, ez Lázár szerint az ötvenes évek kuláküldözésére emlékeztet. Az országgyűlési képviselő azt is mondta, hogy szerinte a parlamentnek is foglalkoznia kell az üggyel. A hatályos jogszabályok alapján ugyanis ha valaki öt évnél hosszabb időre bérbe adja a termőföldjét, akkor az adómentes, most az önkormányzat mégis erre akar sarcot kivetni.

A vásárhelyi közgyűlés döntése ellen az agrarpeticio.hu oldalon aláírásgyűjtés indult. A hódmezővásárhelyi példára azóta több településen is hasonló előterjesztést nyújtottak be.