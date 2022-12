– Nemcsak hazai, de nemzetközi szintű versenyek megrendezésére is alkalmassá válna a lőtér. Jelen pillanatban skeet, illetve trapp lövészetre alkalmas a lőtér, ezt szeretnénk kiterjeszteni nagy kaliberű maroklőfegyver, illetve hosszú lőfegyverek lövészetére is, ami magában foglalja a szituációs lövészetet is – tájékoztatott Bozó Tamás. Hozzátette, a tervezett lőmozi Magyarországon jelenleg még nem elérhető, ez pedig tovább emelné a lőtér látogatottságát. – Európában is ritkaságszámba megy az az éles golyósfegyver lövészet, amely egy önálló csarnokban foglal majd helyet. A lőmozi lehetővé teszi, hogy a lövő tökéletesítse tudását és felkészüljön a legkülönfélébb vadászati és egyéb szituációs helyzetekre. A lövészet alkalmával egy vászonra – és a mögötte elhelyezett falra – vetített szituációra lehet lövéseket leadni, amelyet egy számítógép segítségével értékelnek ki. A lövő választhat akár egy disznóhajtás vagy éppen egy fegyveres konfliktus szimulálása közül – részletezte Bozó Tamás.

Emellett egy lézerpontos lövészetnek helyet adó területet is kialakítanának a lőtéren. Az így kialakult turisztikai központban a szabadidős tevékenységek, a családi programok és a sportversenyek is helyet kapnának.