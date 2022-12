Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, a kamara célja, hogy a megye számára fontos, hozzáadott értéket képviselő és kreatív szakmákat jól képzett, hozzáértő munkavállalók végezzék, úgy a szolgáltatás, mint az ipar és a javítás területén. Törekvés továbbá a mesteri cím régi tekintélyének visszaállítása, amely a munkaerő megbízhatóságáról biztosít garanciát a vállalkozók számára, ez pedig kezdetek óta minden szempontból nélkülözhetetlen. A gazdasági önkormányzat elnöke azt is hozzátette, hogy az oktatásban is kiemelt szerep jut a mestereknek mind a példamutatás terén, mind abban a tekintetben, hogy csak mestervizsgával rendelkezők vehetnek részt a gyakorlati szakképzésben.

A most avatott mesterek a szakmák legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező képviselői közül kerültek ki. A vizsgát egy 180 órás képzés előzte meg, amely elméleti és gyakorlati elemekből állt. A kamara anyagilag is támogatta a mesterképzést: a teljes, több mint fél millió forintos képzésnek kevesebb mint 20 százalékát kell kifizetniük részvételi díjként a mesterjelölteknek. Ráadásul a mesterlevelet szerző szakemberek a szakmát tanuló fiatalok gyakorlati oktatásába is bekapcsolódhatnak, akiknek naprakész, modern tudást tudnak átadni a jövőben.

A rendezvényen vehette át újabb 4 éves ciklusra szóló kinevezését 17 mesterelnökök is. Ők szakmájukban elismert, és aktívan tevékenykedő, mestercímmel és több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező, erkölcsileg is feddhetetlen szakemberek, akik a mestervizsgák lebonyolításában való részvételükkel garantálják, hogy a mesterjelöltek a szakmák területén lehető legmagasabb színvonalú és presztízsű végzettséget szerezzenek.

Autószerelő mesterek: Balázs János, Beke Zsolt, Faragó Attila Forgó Szabolcs, Forrai Szabolcs, Holman János, Kádár Gábor, Kajti Gábor, Kerekes Attila, Kómár Zoltán, Losonczi László, Szűcs László Vass Gábor Ferenc és Véró György.

Festő, mázoló és tapétázó mesterek: Bodnár Antal, Csáki Valter, Darabos Marcell, Dömsödi Péter, Landler Csaba, Ökrös Sándor, Pintér Csaba, Pozsár Gábor Lajos és Remzső Zsolt.

Fodrász mesterek: Bugyi Bence, Bódi Tünde, Mészáros-Mező Mária Tünde, Szabó Melinda.

Karosszérialakatos mesterek: Hegyközi Ferenc, Karancsi Szabolcs Lajos, Kősasvári Ernő, Oláh Zoltán, Zelei György és Zónai Sándor.

Mesterelnökök: Bálint Ferenc, Bozó Tamás, Dobó István Erdélyi Attila, Farkas Márton, Kapás Edit, Krucsó László, Megyeri László. Ormándi Zoltán, Ormay Éva, Presztóczki Veronika, Remzsőné Rádóczy Éva Szilvia, Rocskár György, Süli Sándor, Szebenyi Mihály, Sákovics József és Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna.