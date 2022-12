Szép karácsonyi ajándékot kapott településünk az Európai Uniótól és Magyarország Kormányától – számoltak be a hírről Bordány hivatalos hírportálján. Az EU társfinanszírozásával megvalósuló a helyi gazdaságfejlesztést célzó projekt száz százalékos támogatást kapott. A jó hírt a közelmúltban kapta kézhez Tanács Gábor polgármester, mely szerint a TOP Plusz programban a község 236 millió forintot nyert az önkormányzati étterem konyhájának felújítására és annak bővítésére.

Az önkormányzati tulajdonban lévő, a Vadgesztenye Étteremnek otthont adó épület folyamatos fejlesztéseken esett át, a földszinten legutóbb éppen az étterem rész újult meg: a járólapok cseréje és festés valósulhatott meg. Az emeleten az Egérház Alapítvány a közösségi szálláshely megújításába kezdett, ott napelemeket és légkondicionáló berendezéseket szereltek fel, valamint megvalósult a szobák, illetve a közösségi tér és a kiszolgáló helyiségek festése is.

A mostani tervek szerint az épület szükséges bővítését követően egy teljesen új konyha kialakítása valósulhat meg. Az új konyhatechnológia beszerelése, valamint a kiszolgáló helyiségek kialakítása és berendezése lehetővé teszi egy modern, költséghatékony konyha működését.

ARCHÍV Fotó: Karnok Csaba

A Bordány Vadgesztenye vendéglő mint sok másik, az ÁFÉSZÉ volt. Az önkormányzat vette meg nagyon lepusztult állapotban.

– Akkoriban minden tulajdonos gyorsan akarta kivenni a hasznot. Diszkót is csináltak itt – mesélte korábban a helyet 1980 óta üzemeltető Nagyapáti Károlyné Klárika. A Vadgesztenyét üzemeltető Nagyapátiék a legendás nagy generációval – Barta Lászlóval, Frank Sándorral, Oláh Dezsővel és Puskás Lászlóval –, a szerződéses félmaszek világ indulásakor együtt kezdték a vendéglátást az 1980-as években. Az étteremben a hagyományos menüs étkeztetés mellett lehetőség van a’la carte, azaz étlap szerinti étkezésre is. A tanévben itt készítik az ebédet az általános iskola menzásainak és a szociális étkeztetést is innen oldják meg.