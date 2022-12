Az önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán évek óta kőszenet biztosít a rászoruló igénylőnek a tűzifa helyett, mert igazságos és vitamentes a szétosztása. A tűzifa esetében a pakolás és átforgatás miatt az űrtartalom változott, és sokszor vita volt a farönkök egyenlőtlen vastagsága miatt is – közölte Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Mint az eddigi években, most is már karácsony előtt kiosztották a megítélt támogatást. A szállításban és koordinációs munkában a nagymágocsi polgárőrség segített az önkormányzatnak.