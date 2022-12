Még januárban nyert pályázati pénzt az újszentiváni Faktum Bútor Kft. üzemük fejlesztésére. Az ezzel járó munkákat most fejezték be. A cég ügyvezető igazgatója tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a mostani fejlesztések összesen 444 millió forintba kerültek, amelynek a felét nyerték el a A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. Vas Árpád hozzátette, ez egy feltételesen vissza nem térítendő támogatás, ami azt jelenti, hogy – egyebek mellett – hatékonysági mutatóknak kell majd megfelelniük a következő években. A fejlesztési programban kialakítottak egy 600 raklapnyi lapraszerelt bútor tárolására alkalmas raktárt targoncázható polcrendszerrel, és a megközelítést könnyen biztosítható infrastruktúrával. Ezen kívül növelték a famegmunkáló üzem kapacitását, és beszereztek egyebek mellett egy új gyalu, és egy leszabógépet is, valamint telepítettek egy hőszivattyút.

A Faktum Bútorgyárban jelenleg 5000 alkatrészt munkálnak meg egy nap alatt, száz kamionnyi, vagyis 200 ezer négyzetméternyi bútorlapot dolgoznak fel egy évben, de élzáró anyagból is elhasználnak félmillió métert, a csomagoláshoz pedig nagyjából 5000 tekercs ragasztószalagra van szükségük.

A cégvezető szerint ezzel a projekttel nagyot léptek előre, egy sor folyamatot optimalizáltak, amellyel a Faktum Európában is meghatározó bababútormárka lehet.

A vállalkozás exportja jelenleg 60 százalék körüli, összesen 14 országba szállítanak, és jelenleg 85 embert foglalkoztatnak.