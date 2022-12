A Hód-Fürdő Zrt. eredeti, 2023-as üzleti tervében még 559 millió 300 ezer forintos hiány szerepelt, de a decemberi közgyűlés előtt bizottsági ülésen ezt a cég ügyvezetője szóban módosította. A közgyűlés végül azt a verziót tárgyalta, amelyben jövőre a fürdő 387 millió forint mínusszal tervez, ami 172 millió forinttal kevesebb, mint az elsőként kalkulált veszteség.

Faragtak a mínuszokból

– Novemberben, amikor az első verziót készítettük, akkor még nem voltunk tisztában azzal, hogy milyen áron tudunk majd elektromos energiát vásárolni, így 362 millió forintos áramköltséggel számoltunk, ami rendkívül tetemes összeg a korábbi felhasználásokhoz képest. Akkor az üzleti tervünkben 559 millió forintos negatív eredmény jött ki a végösszegnél. A módosításnak köszönhetően, immár 200 forintos áramdíjjal tervezve – ami reményeink szerint tartható lesz – több mint 150 millió forintot faragtunk le a veszteségből – mondta a decemberi közgyűlésen Katona Zsolt ügyvezető. Átgondolták a bevételeket is. Az ügyvezető szerint óvatosan terveztek, most ezen is lazítottak kicsit. Az áremelésekkel, a szolgáltatások teljes körű működtetésével, illetve a kemping beindulásával együttesen plusz 20 millió forint körüli bevételnövekedést terveztek az eredeti számokhoz képest.

A kemping 2 milliót hozott

– Az elmúlt években strand dinamikusan fejlődött, megemlíteném például a bejárat mellett kialakított büfét, a gyermekrészlegben kihelyezett napvitorlákat, a meleg vizes medence megújítását, a csúszdaparkot és a benti élményelemeket. Megnyitották a kempinget, amelynek a végleges kialakítása még húzódik, de már láthatóak az apartmanházak, amelyekből még több érkezik. Idén már körülbelül 2 millió forint bevétele volt a kempingnek – mondta Márki-Zay Péter polgármester. Azt is hangsúlyozta, a kiadások, költségek tekintetében is sok minden történt. A vezetékes ivóvíz helyett saját, tisztított kútvízzel töltik fel a medencéket, ami évi 100 milliós költségspórolás. A szennyvíz és az elfolyó termálvíz rendszerét is átalakították, ami ugyancsak megtakarítást eredményez, továbbá a fürdő ledes világításra tért át. Márki-Zay Péter szerint a munkaerővel is hatékonyan gazdálkodnak.

Prognosztizálják a várható vendégszámot

Az üzleti tervet a külső környezet és a vendégek igényeinek folyamatos változásainak figyelembevételével alakították ki.

– Mivel jelenleg nem megítélhető, hogy az esetlegesen újrainduló járványügyi helyzet, valamint a gazdasági és energiaválság okozta bizonytalanság a jövő évi működésünkre pontosan milyen hatással lesz, így a tervezést a 2022-es év 3. negyedév végéig rendelkezésre álló ütemezés figyelembevételével, 2023. január 1-jétől további medencék bezárásával, a dolgozói foglalkoztatás módosításával, a várható fejlesztések és a várható vendégszám prognózisával készítettük el – olvasható a módosított üzleti tervben.

Idén egyébként várhatóan 402 millió 720 ezer forintos mínusszal zárja az évet a vásárhelyi fürdő, jövőre pedig, mint fentebb írtuk, mínusz 387 millió 930 ezer forint a terv.