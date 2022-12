Munkában és beruházásokban gazdag lehet 2023 Algyő számára, a Tisza-parti község ismét nagyot lép majd előre turisztikai szempontból, de közlekedni is biztonságosabban lehet majd a faluban. Molnár Áron polgármester hosszasan sorolta mennyi változás lesz majd jövőre Algyőn.

A településvezetőtől megtudtuk, jelenleg is zajlik a Tiszavirág utcában az új bölcsőde építése összesen 895 millió forint kormányzati és uniós támogatásból, a tervek szerint tavaszra készül el az új intézmény. Ugyanakkor egy sikeres LEADER pályázat eredményeként a Szent Anna terasz már megújult a Szent Anna-kikötőben, de megnyitni még nem tudták, az elképzelések szerint 2023 áprilisának végén tartják az átadóját. Molnár Áron két jó hírről is beszámolt lapunknak, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban forrást nyertek a település közlekedésbiztonságának fejlesztésére, valamint a csapadékvízelvezetés átalakítására is, mindkét projekt esetében 2023 tavaszán indulhat meg a kivitelezés. Az összegek már megérkeztek.

Elmondta, előbbi esetében egy forgalomlassítót hoznak létre a Kastélykert utca elején, így a Szeged felől érkezőknek korlátozásokra kell majd számítaniuk. Továbbá világítással ellátott gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki a Kastélykert utca – Kuktor köz és a Kastélykert utca – Téglás utca találkozásánál, de hasonló fejlesztésre lehet majd számítani a Kastélykert és Szamóca utcák kereszteződésében is. Az egyik legnagyobb beavatkozást a Búvár utca – Téglás utca – Géza utca kereszteződésében végzik el, ott egy minikörforgalmat létesítenek majd.

Molnár Áron közölte, szintén fontos fejlesztése lesz 2023-nak a csapadékvíz-elvezető rendszer átalakítása a Kócsag és az Aranyhíd utcában, valamint szükség esetén a környező utcákban is. Az említett két, igen szűk utcában igen mély árkok vannak, az út és a járda esetleges beomlása pedig veszélyesebbé teszi a településnek ezt a szakaszát.

Szintén elnyerték már a támogatást a turisztikai beruházásokra is, a pénz még nem érkezett meg, ugyanakkor itt akadályba ütközött az önkormányzat, mert csak a nettó összeget nyerték el, az áfát tehát hozzá kell tenniük saját forrásból. Molnár Áron elmondta, dolgoznak azon, hogy hozzá tudják tenni a fennmaradó több tízmilliós összeget. Ha ez sikerül, akkor a strandon korszerű parkolókat alakítanak ki, a mostani faház helyett pedig egy konténerben kap majd helyet a vendéglátóegység, amelyhez teraszt is készítenek, ennek egy része a víz fölé nyúlik majd be.

Továbbá a régi strandon közművesítenek, fejlesztik a tanösvényt, az EzerJóHázat és a Levendula Hotelnél lévő hangárt és repülőt is, valamint felújítják a 47-es út mentén lévő kiserdőben található kilátót is. Amennyiben a pénzügyi lehetőségeik azt megengedik, akkor áttelepítik a kilátót a Tisza-part környékére.

Még egy pályázatuk elbírálásra vár, ha nyernek, szociális intézménnyé alakítják át a 2011 óta kihasználatlanul álló sárga iskola épületét. A jelenleg nagyobb családi házban működő Algyői Egyesített Szociális Intézményt költöztetnék át az egykori iskolába, hiszen ott sokkal jobb körülményeket tudnának biztosítani többek közt a családvédelmi és a gyermekvédelmi szolgáltatásoknak, valamint az éves szűrővizsgálatoknak is.