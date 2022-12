Elkészült, és már működik is a domaszéki Stella Maris Vendégház, amit uniós pályázati pénzekből alakítottak ki a település tanyavilágában. A Határon átnyúló képzési központok című projekt hármas partnerségben, a szegedi Katolikus Ház, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a Szórvány Alapítvány közreműködésével valósult meg – mondta sajtótájékoztatón hétfőn Szarvas Eszter, a Katház ügyvezető igazgatója.

Az ötlet még 2019-ben jött, a megvalósítás viszont – egyebek mellett a koronavírus-járvány miatt – 2022-ig tolódott.

A Stella Maris Vendégház vállalkozói alapismeretek, valamint pályaorientációs és karriertervezési képzéseknek ad otthont. Emellett kapui nyitva állnak a hittanos és egyéb gyermek- és ifjúsági táborok, workshopok, lelkigyakorlatok, csapatépítő tréningek, osztálykirándulások, céges és baráti találkozók résztvevői előtt is.

Idén már kétféle képzést is tartottak. Az egyik egy 40 órás Vállalkozói alapismeretek tanfolyam, amelynek célja volt, hogy a résztvevők képesek legyenek elindítani és sikeresen működtetni vállalkozásukat a határmenti régióban. Ebben az alapismeretek megszerzésén túl lehetőségük volt megismerkedni a régió már most is sikeres vállalkozóival. A másik a Pályaorientáció és karriertervezés képzés, célja az volt, hogy segítse a résztvevő, elsősorban középiskolásokat a munkaerőpiacon való tájékozódásban, az életpálya megtervezésében, különös figyelmet fordítva a határmenti régió sajátosságaira.

Ugyanebben az együttműködésben és pályázatból Romániában, a Temes megyei Zolton is épült egy közösségi ház, ami hasonló feladatokat lát el, mint a domaszéki intézmény.