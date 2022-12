– Maroslele fejlődik, gyarapodik. A falu életében az elmúlt év alighanem legfontosabb eseménye a Zengő óvoda és minibölcsőde megnyitása volt – kezdte a sort Drimba Tibor. A hét férőhelyes bölcsőde építésével együtt megújult az óvoda is. A két építkezés együtt 176 millió forintba került. Szükség van az intézményre, hiszen idén 30 újszülöttet köszöntöttek a faluban és több építési telek is gazdára talált.

Ugyancsak jelentős esemény volt, amikor átadták a kivitelezőnek a tornacsarnok munkaterületét. A teljes egészében állami pénzből finanszírozott projekt jelenleg a község legnagyobb beruházása. A beruházás jelenleg több mint 70 százalékban készen van, a befejezés jövő tavaszra várható.

A polgármester megemlítette még, hogy a Hősök terén 5 millió forintból kialakították a falu harmadik játszóterét, emellett 4 utca kapott szilárd burkolatot 46 millióból. Szociális tűzifát 2 millióból szereztek be.

A nyáron kezdődött meg, s azóta be is fejeződött az egykori jegyzői lak felújítása, energetikai korszerűsítése 38 millió forintból. Az eredeti elképzelések szerint ebben az épületben a falumúzeum mellett a helyi fiatalok, illetve civil szervezetek kaptak volna helyet – egyelőre viszont az utóbbiak helyett az idősek klubját költöztették ide, itt ugyanis minimálisak a rezsiköltségek. A jövő év hasonló beruházása a szolgáltatóház kialakítása lesz, erre már nyert is az önkormányzat 255 milliót. Az összegben a Rákóczi utca biztonságosabbé tételét szolgáló fejlesztések is benne vannak.

A falu első embere arról is beszámolt, hogy reményeik szerint egy év után újra összeköttetést teremthetnek Maroslele és Szeged között, újraindítva a tápéi gyalogos és kerékpáros kompot. – Tárgyaltunk ez ügyben Gémes Lászlóval, a megyei közgyűlés elnökével. Bízom abban, hogy hamarosan egy új túraútvonal része lehet Maroslele – mondta Drimba Tibor.