Megkezdődött a Vedres utcai óvoda energetikai korszerűsítése, a munkaterületet kedden adták át a kivitelezőnek. Az ez alkalomból rendezett sajtótájékoztatón Binszki József alpolgármester kiemelte, ez már a 14. óvoda, amit 2017 óta korszerűsítenek. Összesen 4,5 milliárd forintot költöttek erre a célra, az uniós forrásokhoz a város 760 millió forintot tett hozzá.

Az 1970-es években épült óvodát 424 millió forintból modernizálják. Mihálik Edvin önkormányzati képviselő elmondta, a fűtéskorszerűsítésen és a nyílászárócserén kívül napelemeket is telepítenek, a mosdókat és a konyhát újítják fel és az átriumot is beépítik. Ez utóbbinak köszönhetően az óvoda alapterületét is megnövelik. A kivitelező cég vezetője, Zelei Gergely megjegyezte: ez lesz a munkálatok legnehezebb része, egyedi tervezésű acélszerkezet készül hozzá.