A háromszög alaprajzú főtér látványának meghatározó jelentőségű épülete a Csipkesor, annál is inkább, mert annak a bizonyos háromszögnek a legnagyobb szárát alkotja. Rátki György makói születésű mérnök tervezte, 1964-ben építették. Homlokzatán helyezték el Végvári Gyula Hagymakompozícióját, előtte pedig a helyi hírességeket megidéző szoborpark látható. Az utóbbi évtizedekben mégsem erről volt ismert elsősorban, hanem hogy állapota egyre elhanyagoltabb lett – a homlokzat vakolata is nagy darabokban mállott.

A felújítás, amely nem csak a külsőt érinti, két évvel ezelőtt indult. Emlékezetes, 2020-ban 400 millió forintból rendbe tették az alsó szint középső szakaszát. Az üzleteket korszerűsítették, a járda új burkolatot kapott, fölé terasz épült, a gyalog- és a kerékpárutat pedig jól láthatóan elválasztották egymástól, majd megszépült a zöldterület is. Később az épületegyüttest a városháza felől lezáró egykori Korzó Kaszinó tetejét is rendbe hozták 28 millióból, az érintett 6 lakás lakói és az önkormányzat összefogásával. És arról is beszámoltunk, hogy a háztömb másik végét lezáró épületrész földszinti részét is megszépítették a főépítész iránymutatása mellett.

Az igazi problémát sokáig a két zárótömb közti, csipkedíszekkel ellátott lakóházsor jelentette. Itt 4 társasház található összesen 98 lakással – ezek mérete változó. A közös képviselő, Zeitler Ádám a Délmagyarországnak elmondta, a felújítás a Korzó melletti lépcsőháznál kezdődött, ahol saját forrásból, alpintechnikával újult meg a homlokzat.

Idén következett a két középső lépcsőház, ahol hasonló módon verték le a régi vakolatot, majd vakolták és festették újra a falakat. Itt már az önkormányzat pályázata is segített, emellett egy akkor lejáró lakástakarék összegét használták fel. A re­noválás költsége nagyságrendjében mindegyik helyen nagyjából 10 milliós volt. Ez utóbbi két esetben a belső, folyosót érintő festés jövőre húzódik át.

Már csak egy lépcsőház, az irodaház felőli esetében van hátra a homlokzat megszépítése. Zeitler bízik abban, hogy a közeljövőben ez is meglesz, a lakóközösség mindenesetre úgy döntött, előbb a ház elektromos rendszerét szeretnék felújíttatni. Az biztos, hogy – mint a másik három esetben is történt – az egész homlokzat egységes színű lesz.