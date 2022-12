– Községünk pályázata az elmúlt időszakban várakozólistán volt, most azonban arról kaptunk hírt, hogy pozitív bírálatot kapott, aminek végtelenül örülünk – mondta Ambrus István, Mártély nemrégiben megválasztott polgármestere. Hangsúlyozta, a választási kampányban megígérte, hogy minden követ megmozgat a bölcsőde ügyének előmozdításáért.

– Már csak a támogatói szerződés aláírása van hátra a kincstárral, utána kezdhetjük is a beruházást. Összesen 46,5 millió forint támogatást kaptunk. Az önkormányzathoz közeli épületben alakítjuk ki a bölcsődét, ami korábban már egy energia-korszerűsítési fejlesztésen átesett, vagyis hőszigetelést és új nyílászárókat is kapott. Így a mostani beruházásnál már csak a belső tereket kell kialakítani, valamint az udvart is a bölcsődések igényeihez kell igazítani. Bízom benne, hogy minél hamarabb elkészül. Egyrészt azért, mert a szülők már nagyon számítanak rá. Másrészt az építőanyagok árának kiszámíthatatlansága miatt is számít minden nap – emelte ki a polgármester.

A mártélyi minibölcsőde 7-8 férőhelyes lesz. Az önkormányzat az elmúlt időszakban többször is pályázott már bölcsődére, legutóbb idén év elején, ezt a pályázatot nyilvánították most nyertessé.