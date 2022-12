Három nyertes pályázatról számolt be Tanács Gábor polgármester a bordányi képviselő-testület legutóbbi ülésén. Az önkormányzat támogatást nyert TOP plusz programban belterületi útjavításra, valamint szociális feladatainak támogatására: az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ (ISZEK) fejlesztésére. A ruzsai önkormányzattal közösen is pályáztak, és ez is nyert. A forrásnak köszönhetően a település csapadékvíz-megtartását tudják hatékonyabbá tenni. A Kis-Puszta és a Kis-Simon tavat további természetes víztározóként vonják be a meglévő csatornahálózat mellé.

Arról is döntés született, hogy a zártkertekben ezentúl mindenkinek adót kell fizetnie függetlenül attól, hogy a zártkert milyen besorolású. Eddig csak azok fizettek adót, akiknek épülete volt a területen. A kommunális adó mértéke nem változik, marad 4000 forint/év/ingatlan, viszont a telekadó a jövő évtől 50 forint/négyzetméterre változik a testület döntése értelmében. Új adónemet nem vezet be az önkormányzat.

A képviselő-testület az energiafogyasztás csökkentése érdekében igazgatási szünetet rendelt el a polgármesteri hivatalban is. Az igazgatási szünet 2022. december 22-től napjától 2023. január 6-ig tart. Ehhez igazodnak az önkormányzati intézmények is.

Megszületett a döntés a külterületi útfelújítás kivitelezőjéről is. A legkedvezőbb ajánlatot a baksi Bali-Ép Bulding Kft. adta. A képviselők támogatásokról is szavaztak. A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány és a Polgárőrség jut így forráshoz. A képviselők zárt ülés keretében döntöttek a Bursa Hungarica pályázatokról is. Elfogadva az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság javaslatát, minden érvényesen pályázó diák havi ösztöndíjat nyert.