A kivitelezés 2023 tavaszán zárul

Egy új záportározó is épül, amely a Szegedi úti és István király úti gyűjtőcsatornát tehermentesíti, illetve a település déli városrésze csapadékvizének döntő többségét elszállító Belsőségi-csatornát is tehermentesítik. Épül egy földmedrű, nyílt szelvényű, 560 méter hosszú új csatorna az egykori kisvasút nyomvonala mentén egészen a Madarásztó-Vereskereszt-főcsatornáig. A kivitelezés 2023 tavaszán zárul.

A környezetvédelem is fontos

A Móra-Net TV számolt be arról, hogy a beruházás során a város kiemelt jelentőséget tulajdonít a természeti környezet védelmének, a természeti értékeknek, amit a lakosság és a településre érkezők számára is igyekszik bemutatni. A hálózatfejlesztés mellett legalább ilyen fontosnak tartják a szemléletformáló tevékenységet is. A feladattal az önkormányzat a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesületet bízta meg. A szervezet elnöke, Kovács Ildikó elmondta, többek között kerekasztal beszélgetéseket szerveztek a csapadékvíz elvezetésének lehetőségeiről, és online kampányt is indítottak a témában.

Közös érdekünk a környezetvédelem

– Általános ismereteket igyekeztünk átadni a lakosságnak, mint például a klímaváltozás vagy a csapadék szerepe a térségben. Az egyesület készített egy kisfilmet, amelynek központi témája a Mórahalomhoz tartozó természeti környezet, természeti értékek bemutatása. Ebben feltűnik többek között a Nagyszéksós-tó a bivalyokkal, a Csipak-semlyék, ami azért fontos helyszín, mert itt tekinthető meg tavasszal a szibériai nőszirom legnagyobb összefüggő állománya a térségben. Bízunk benne, hogy az egyesületünk által elvégzett szemléletformálás sikeres, és ennek eredményeként jobban odafigyelünk környezetünkre, illetve a vízelvezető árkok rendben és tisztán tartására, amely közös érdekünk – mondta Kovács Ildikó.