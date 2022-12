A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye és Koordinációs Központja és a Somogyi-könyvtár is kapott a város energiaválsági tartalékkeretéből. Erről a közgyűlés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága döntött szerdai ülésén. A szociális intézmény 77 millió 425 ezer, a Koordinációs Központ 1 millió 49 ezer forintot, a könyvtár három fiókkönyvtára pedig 3 millió 496 ezer forintot kapott. Utóbbiak energiamegtakarítási korszerűsítésre, előbbiek pedig a megemelkedett rezsire kapták a támogatást. A városi közgyűlés korábban 1 milliárd 156 millió forintot különített el ilyen célokra. Ebből 480 millió forintot már megkaptak a város cégei és intézményei.

Korábban arról is döntöttek, hogy takarékossági okokból, január 2-a és 6-a között igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban. Ebben az időszakban nem lesz ügyfélfogadás, bezárják a Széchenyi téri és a Huszár utcai épületeket, a munkavállalókat pedig szabadságra küldik. Mivel december 26-a és január 1-je között – egy 2021-es közgyűlési határozat alapján – amúgy is zárva lenne a hivatal, az igazgatási szünet most egy héttel tovább tart.