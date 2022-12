A több mint hatszáz négyzetméteres terület körülbelül húsz járműnek biztosít helyet, egyelőre ingyenesen. A környéki vállalkozóknál különösen nagy az autóforgalom, az áruk rakodása pedig tovább terhelte a közutat. Ezzel a parkolóval tehermentesítik a városrészt. Mint azt a város vezetője elmondta: nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a Városellátó Nonprofit Kft. munkatársai milyen kiváló munkát végeznek.

A parkoló mostantól használható, elkészült a vízelvezetés és kihelyezték a szükséges táblákat is. Öt tonna súlykorlátozással kisteherautókkal is használható a terület. A polgármester hangsúlyozta továbbá: a városban további parkolókat terveznek kialakítani. Igyekeznek minden helyet kihasználni úgy, hogy a zöldfelületek ne csökkenjenek aránytalanul. Terveik szerint az Aponyi téri zöldséges mellett is plusz parkolóhelyeket alakítanak ki.

– Oda jutottunk, hogy a forgalmi dugók általánossá váltak reggel és délután négy óra körül. A fejlődéssel, a gépjárművek gyarapodásával nehéz lépést tartani - mondta Szabó Zoltán Ferenc. Hozzátette: fontos, hogy élhető legyen a város, és növekvő forgalom igényeit is kiszolgálják.