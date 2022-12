Havas József gyógyszerész egykori patikáját ma is Havas házként emlegetik a szentesiek. Az impozáns épület állapota az elmúlt évtizedekben leromlott, ezért indokolttá vált a felújítása. A munkák egy részére a Belügyminisztériumtól nyert forrást az önkormányzat: 40 millió forintot fordíthatnak a feladatra, ezt azonban a városnak is ki kellett egészítenie. A munkák teljes költsége mintegy 57 millió forint, az összegből a beázó és rossz állapotú tetőhéjazatot cserélik le a Havas házon, illetve megújul a hozzá tartozó bádogos szerkezet, valamint villámhárító rendszert is kiépítenek.

Mint Takács Gábor, a város főépítésze elmondta, föntről lefelé haladnak a felújítás során, az elsődleges cél, hogy megszűnjön a falak felső beázása. Ezt követően az épület repedéseit, szerkezeti problémáit fogják megoldani a következő ütemben. Hozzátette, a most zajló felújítás mellett a védőnői szolgálat is zavartalanul tud üzemelni.

A munkák a végéhez közelítenek, a tervek szerint legkésőbb januárban szeretnék lezárni a projektet. A Havas házat a TOP-os pályázatokban is szerepelteti az önkormányzat, mint felújítandó épületet. Ott próbálnak további pályázati forrásokat találni ahhoz, hogy egykori megjelenésének, karakterének megfelelően tudják helyreállítani az épületet. A teljes beruházás során át kell majd alakítani a helyiségkapcsolatokat, az épület elavult villamos- és gépészeti hálózatát el kell bontani és teljes belső megújításon kell, hogy átessen a Havas ház. Ennek költsége várhatóan több száz millió forintra rúg majd.