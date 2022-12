Sándorfalva meglehetősen nehéz helyzetben van, amikor saját bevételek előteremtéséről van szó, hiszen a Natura 2000-es természetvédelmi területekkel körülvett településre nehezen telepíthető be ipar. Ezért döntött úgy a képviselő testület, hogy gazdaságfejlesztési övezetet hoz létre a sportpálya mögötti egykori Bika kaszáló területén. Összesen 280 millió forintot költöttek arra, hogy minden feltétel adott legyen vállalkozások betelepüléséhez, így közművesítettek, közvilágítást létesítettek és egy átkötő utat is építettek. További 100 millió forintos pályázati pénzből pedig egy ipari csarnokot is kialakítottak a területen.

A csarnok átadóját pénteken tartották. A 300 négyzetméteres épületben egy nagyterem, négy irodahelyiség és öltöző kapott helyet, de a jövőben kialakítanak egy konyhát, az emeleti galériát pedig szintén be lehet majd építeni. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, jövő héttől lehet pályázni a csarnok használatára. A cél az, hogy minél több cég kaphasson itt helyet.