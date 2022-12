Az önkormányzat peres ügyei legnagyobb számban lakáskiürítési perek voltak.

Nem rendezték a hátralékokat

A jogtanácsosi csoport 2020-ban kezdte a jogcím nélküli lakáshasználók felszólítását a hátralékaik rendezésére. Voltak, akikkel meg tudtak egyezni részletfizetésben, másokkal nem. Utóbbiakkal bíróságon keresztül kezdeményezték a lakáskiürítéseket. A beszámoló szerint 38 ügyben indult ilyen eljárás. Egy minőségi otthoncsere programban megvásárolt lakás miatt is indítottak lakáskiürítési pert, mert a volt tulajdonosok nem voltak hajlandóak kiköltözni és a rezsit sem fizették. A város piaci pavilonok kiürítése miatt is kezdeményezett eljárást.

Egy dohánybolt üzemeltetőjével szemben jogerősen nyertek pert, akinek 5,2 millió forintot és járulékait kellett a városnak kifizetnie. Ez megtörtént.

A kórházat is beperelte az önkormányzat

A volt Táltos iskola tulajdonjog fenntartással történő eladásával kapcsolatban is pereskedik az önkormányzat. Hódmezővásárhely a kórházat is beperelte, az „L” épület melletti, kerítésen belüli parkoló használatáért 9,42 millió forint használati díjat és járulékait akarják bevasalni az egészségügyi intézménytől. A bíróság helyt adott a keresetnek, de a kórház még nem fizetett.

Egy magánszemély járdahiba miatt indított eljárást az önkormányzat ellen. Kártérítést követel, mert a rossz járda miatt eltört a speciális szemüvege. A bíróság első fokon helyt adott a keresetnek, de a város fellebbezett.

Egy egyéni vállalkozó is pert indított a hivatal ellen, a megszüntetett mezőőri szolgálat lőfegyvereinek szerződés nélküli tárolásával kapcsolatos díj megfizetése miatt. Az önkormányzat vesztett, 320 ezer forintot és járulékait kellett megfizetnie.

A helyi buszközlekedéssel kapcsolatban perek sora van a bíróságon. Az önkormányzat a Közlekedési Hatóság Közbeszerzési Döntőbíróságát perelte be, a Volánbusz Zrt. pedig két keresetet is indított az önkormányzat ellen.

30 millió forintot követelnek magánszemélyek

A város cégei is érintettek több ügyben. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. nagy számban indít fizetési meghagyást a távfűtés nemfizetése, vagy parkolási díjfizetés elmulasztása kapcsán. A társaság egyik korábbi vezető tisztségviselője is pert indított a HVSZ ellen a munkaviszonya megszüntetése miatt.

A Hód-Fürdő ellen is indult per 2022-ben, személyiségi jogok megsértése miatt sérelemdíj fizetésére. Magánszemélyek kezdeményezték az ügyet egy 2019-ben történt haláleset kapcsán, most 30 millió forintra perelik a fürdőt. Az ügy jelenleg az első foknál tart.

Az önkormányzat a 3 millió forint alatti követeléseit fizetési meghagyás útján érvényesíti. Ilyen idén 6 esetben volt, 2 gyermekétkeztetési-díj tartozás, 4 esetben lakbérfizetés elmaradás miatt. Idén 32 esetben felszámolási eljárásoknál is bejelentette a hitelezői igényét a város, de ezek az ügyek általában elhúzódóak, az igények megtérülése rendkívül alacsony.