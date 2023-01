Csongrád-Csanád vármegyében jelenleg a királyhegyesi általános iskola az egyetlen olyan intézmény, amelyik barnaszénnel fűthető kazánnal rendelkezik. Csütörtökön 120 mázsa ilyen tüzelőt borított le egy teherautó az udvaron, ahonnan aztán szorgos kezek a raktárba lapátolták. Ennyit igényeltek a tavalyi fogyasztás alapján, és ez az idei fűtési szezonra várhatóan elég is lesz.

A szállítmány kíséretében a faluba érkezett Riz Gábor miniszteri biztos is, aki elmondta, a kormány tavaly novemberben indította el barnakőszén-programját, amelynek köszönhetően hazai kézbe került bányákból 6764 tonna fűtőanyaggal láttak el oktatási és szociális intézményeket. Ez költséghatékony módon biztosítja a meleget. Ezen kívül 3551 tonnát kaptak szociális tüzelőként az önkormányzatok, és magánszemélyek is vásároltak már mintegy 2268 tonnányit. – Mindezt várhatóan jövőre is biztosítani tudjuk – hangsúlyozta.