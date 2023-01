Január elsejére, vasárnapra esett volna az év első vására, a kisteleki, amit így egy héttel később, 8-án rendeztek meg. A hónap második vasárnapja viszont mindig a dorozsmai vásár napja. Így történt meg, hogy 2023 első Csongrád-Csanád vármegyei vásárát rögtön két település is magáénak mondhatja, aminek igazából a vevők örülhettek, mert volt miből váltogatni, az eladók kevésbé, mert így kevesebb vásárló jutott. És még a kiskunfélegyházi vásárt is most vasárnap tartották.

Foghíjas volt az eladók sora

Így hát érthető, miért volt erősen foghíjas a kisteleki vásártéren felsorakozott eladók sora. Mivel mindenkinek állandó helye van, azok voltak a legrosszabb helyzetben, akiknek nem voltak szomszédaik, és messzebb voltak a fősodortól. Kis szigetként árválkodott a lakatos Kiss Imre standja, akinek Muhel Antal segített. Azt mondták, mindig itt szoktak árulni, csak akkor nem jönnek ki, ha nagyon esik, vagy havazik. Szerintük az árusok fele se jött ki árulni. Vagy Dorozsmára mentek.