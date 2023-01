Idén is meghirdette az SZTE Junior Akadémia az SZTE Start ösztöndíjat. A támogatás kedvezményezettjei azok a diákok, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem valamelyik képzésére, és oda felvételt nyernek, tanulmányaikat pedig idén szeptemberben kezdik meg.

Az ösztöndíjat a beiratkozás után az egyetem egy összegben folyósítja. A 2023/2024-es tanévben az elbíráláskor az agrár-, a mérnöki és a természettudományos szakokra felvételizőket a munkaerőpiaci elvárásokkal összhangban kiemelten kezelik.

Az SZTE Start ösztöndíjat legutóbb mintegy nyolcszáz tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatónak adták át, ennek összege személyenként minimum 50 ezer, maximum 150 ezer forint volt.

Azok, akik elnyerik az ösztöndíjat nemcsak egy egyszeri pénzjuttatást, hanem az egyetemi beilleszkedést segítő, mentori támogatást is kapnak, továbbá részt vehetnek a szakmai fejlődésüket segítő speciális kurzusokon. Emellett az SZTE Junior Akadémia kedvezményrendszerét is igénybe vehetik, ingyenesen használhatják a Tehetség könyvtárat, és Tehetség hálózati tagságot is nyernek.

Az ösztöndíj odaítélésénél az egyetem a tanulmányi átlagot, az érettségi eredményt, a nyelvismeretet és a szakmai versenyeken nyújtott teljesítményt veszi figyelembe. Pályázni kizárólag elektronikusan lehet a Modulo felületen keresztül január 20. és szeptember 11. között. A döntés és kiértesítés október 6-9. között zajlik majd.