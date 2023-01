Évek óta tart a geotermikus fűtési rendszer kiépítése Szegeden: az első kutat közel 10 éve, 2013 áprilisában kezdték el fúrni. Azóta nyolc fűtési kört kiépítettek, vagyis a szegediek többsége már találkozott a beruházás miatti kellemetlenségekkel. A zajra és a nagyobb forgalomra a Petőfi telepiek is fel voltak készülve, mostanra azonban egyre többen veszítik el türelmüket. Lapunkat is több ott élő megkereste, hogy elmondják: közel egy éve tartanak a munkálatok, melyek megkeserítik mindennapjaikat.

– Az, hogy nem tudunk pihenni, mert éjfélkor is még zajonganak, vagy hogy nyáron szellőztetni se lehetett a nagy portól, az egy dolog. Az a felfordulás azonban, amiben élünk, már elviselhetetlen. És nem látjuk, mikor lesz vége – mondta Edit, aki összefoglalta a lakók problémáit. Az asszony a Búzavirág utcában lakik, ahol az ott élők saját költségükön csináltattak aszfaltutat. Mint mesélte, az azon felvonuló nagy gépek azt teljesen tönkre tették, és nem csak az út repedezik, de már néhány ház fala is. – Nem férünk el autóval a munkagépek mellett, a saját otthonainkat nem tudjuk megközelíteni. De rámennek a fűre is és esős időben minden csupa sár. Nem csak itt, a Csavar soron is. A Csap utcánál a főútra is felhordják a teherautók, ahol busz is közlekedik, ez így nem csak ronda, de balesetveszélyes is – panaszkodott a nő, aki úgy fogalmazott, sokáig türelemmel voltak, de ez mostanra elfogyott.

Fotó: Török János

– Azt se tudjuk, meddig kell még ezt elviselnünk. December 23-ra ígérték, hogy minden munkát befejeznek, de az Acél utcai üres telken még most építenek egy vázrendszert, szóval nyilván nem most lesz, amikor levonulnak. Arra pedig senki nem ad nekünk választ, hogy a terepet rendezik-e – mondta a nő, aki több lakótársával együtt a képviselőn keresztül is próbálta eljuttatni panaszait a kivitelezőnek, ám nem jártak sikerrel.

Felhívtuk a beruházó Geo Hőterm Kft. projektmenedzserét, aki azonnal készségesen a rendelkezésünkre állt. Garai Ottó elmondta, hozzá nem érkezett ilyen jellegű bejelentés, pedig a lakossági panaszokat minden esetben kivizsgálják és azonnal intézkednek. – Három helyszínen zajlott a Petőfi telepi kivitelezés. Az Acél utcai idősotthon területén lévő termálkút már készen van, ott már csak a gépház építése zajlik, de az sem kosszal, sem zajjal nem jár. A Füge soron szintén megkezdődött a tereprendezés. A Délceg utcai kereszteződésnél dolgozunk már csak, néhány héten belül azonban ott is végzünk. Február végére teljesen kész lesz ez a városrész – mondta. A panaszokkal kapcsolatosan azt javasolta, fotókkal, panasz leírásával keressék meg a cég irodáját. Mivel a beruházás előtt ők is készítettek fotókat, ha valóban bebizonyosodik, hogy kárt okoztak, azt helyreállítják.

Fotó: Török János

Szegeden egyébként jelenleg már nyolc fűtési körön már működik a geotermikus rendszer. A most emlegetett tarjáni körön kívül már épül a Szilléri is, ott a Csap utcában kezdték el a kútfúrást, majd a Göndör sor következik. Az utolsó kör a Rókus II. lesz. Ezt az utolsó három kört azonban már csak a következő fűtési szezonban üzemelik be.