Jelentős támogatásban részesülnek a kis- és középvállalkozások, melynek már most érdemes elkezdeniük a pályázatok előkészítését. A támogatás elnyerésében ugyanis mérvadó lesz a szakmai szempontok alapján jól előkészített terv is, éppen ezért sokan már most gőzerővel készülnek. Fehér Évát, az IR Kft. vezetőjét kérdeztük az érkező uniós források kapcsán.

Fehér Éva elárulta, mi lesz a mérvadó a támogatások elnyerésében. Archív fotó: Frank Yvette

2027 végéig a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz részként 2300, míg a partnerségi megállapodás alapján az operatív programokra 14 ezer milliárd forintnyi európai uniós forrás érkezik hazánkba, miután az Európai Bizottság december 22-én elfogadta a partnerségi megállapodást. Információink szerint a felzárkózás elősegítése érdekében a források legalább 65 százalékát a 4 legkedvezőtlenebb helyzetű régió, köztük a Dél-Alföld fejlesztésére fordítja a kormány. Lapunknak Fehér Éva, az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. vezetője elmondta, a legtöbb forrásban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz részesül, így a következő években is jelentős számú pályázat segíti a kis- és középvállalkozások beruházásait, valamint a K+F+I célú fejlesztéseket. Jelezte, az első kiírások az év második negyedévében várhatók. Kiemelte, a szakmai szempontok alapján jól előkészített terv, a stratégiával rendelkező pályázat, a kiváló számokkal bíró mérlegbeszámoló, a stabil tulajdonosi háttér, valamint a beadás gyorsasága lesz a mérvadó a támogatások elnyerésében. Éppen ezért megkérdeztük arról, hogy kihez fordulhat segítségért a megyénkben élő vállalkozó a pályázat elkészítése vagy benyújtása kapcsán. Közölte, a www.palyazat.gov.hu, valamint a ec.europa.eu oldalon minden információ megtalálható a pályázatokról, ezek naprakész adatok, hiszen az uniós programok teljes lebonyolítását ezen a felületen keresztül végzi a kormány. Hangsúlyozta, az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. is folyamatosan a vállalkozók rendelkezésére áll a régióban, így vármegyénkben is. Rámutatott, felkészült szakembergárdával és uniós pályázatokban jártas beszállítói körrel rendelkeznek, így a fejleszteni és beruházni kívánó cégeket egyaránt segíteni tudják. A beszélgetésünk során szóba került az is, hogy miért sorolják a Dél-Alföldet, azzal együtt pedig vármegyénket is a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók közé. Ennek kapcsán Fehér Éva azt mondta, az Európai Unió a kohéziós politika mentén az úgynevezett NUTS (Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) rendszert használja, amely a népességszám és az egy főre jutó GDP alapján háromszintű statisztikai egységekre osztja az EU területi egységeit. A legfejletlenebb régiónak az számít, ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-25 átlagának 75 százalékánál. Rámutatott, a közép-magyarországi régió kivételével Magyarország összes régiója ebbe a kategóriába tartozik.

