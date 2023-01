Mint korábban megírtuk, homlokrakodó vásárlásáról döntött még év végén, utolsó testületi ülésén a bordányi képviselő-testület. Az eszköz beszerzése elsősorban a tűzifa-kiszállítás meggyorsítása miatt vált sürgőssé, mert az erdészettől az állami ingyen fa településre szállítása, valamint a lakosokhoz való kiszállítása az önkormányzat feladata. A település hivatalos hírportálja, a bordany.com azt írja, hasonlóan tavaly előtthöz most is olyan vastag törzsátmérőjű fákat kaptak, amelyek kézi rakodása lehetetlen még úgy is, hogy a telepüzemeltetésben dolgozók fűrészeléssel próbálják kezelhető méretűvé tenni a farönköket.

A homlokrakodót az önkormányzat saját forrásból vásárolta, az eszközt a múlt hét elejétől használják. Azért döntöttek a megvásárlása mellett, mert a rakodás mellett számos más feladatra is használható lesz, például az utak karbantartására, területegyengetésre. A településüzemeltetési központ eszközállománya az elmúlt időszakban jelentősen bővült. Legutóbb, még a Magyar Falu Programnak köszönhetően magasnyomású mosót vásároltak. A berendezést a múlt héten szállították le. Tavaly a legnagyobb értéket és segítséget ugyancsak az állami támogatású program keretében megvásárolt Solis traktor jelentette, amely azóta is jó szolgálatot tesz a település mindennapi feladatainak elvégzésében.

