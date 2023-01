Üzleti szemináriumot szerveztek tegnap a kamarai székházban. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők tájékozódhassanak a Kanada és Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatok jelenlegi helyzetéről, illetve az EU és Kanada közötti gazdasági és kereskedelmi megállapodásról.

Zsurka Péter, a Kanadai–Magyar Kereskedelmi Kamara igazgatósági tanácsának tagja elmondta, az észak-amerikai országban most olyan európai termékek és szolgáltatások megjelenésére is lehetőség van, amelyekre korábban nem. Kőkúti Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalmazott, mivel még nincs túl sok kanadai–magyar üzleti kapcsolat, örülnének, ha ezek számának gyarapodását elő tudnák segíteni. A rendezvény ezt a célt is szolgálta. Az eseményen jelen volt Francis Uy, a Kanadai Nagykövetség kereskedelmi attaséja, aki hangsúlyozta, nem csak nagy cégekre fókuszálnak. Ezért jönnek a roadshow keretében vidékre, hogy feltérképezzék, milyen szektorok és vállalkozások működnek ott sikeresen. Az American Cornerhez hasonló irodát is szeretnének nyitni Szegeden Kanada számára is.