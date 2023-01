Egy kormányrendelet értelmében a helyi iparűzési adót 2023. január 1-jétől kezdve amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be, ez megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.