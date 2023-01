A Rákóczi utcán épülő új, önkiszolgáló autómosóban három személygépkocsi, és egy teher-, illetve mezőgazdasági gépek mosására, tisztítására alkalmas fedett mosóteret alakítanak ki – tudtuk meg az építtető Fröcsi Kft. társtulajdonosától, Brandt Antaltól, aki a többségi tulajdonos és ügyvezető, Martyin Krisztinával egyetértésben nyilatkozott a 63 millió forintos, úgynevezett feltételesen vissza nem térítendő uniós támogatású projektről. A legfejlettebb technológiát felvonultató beruházás a járási székhelyen és környékén sok embert érint, akár az személyautókat, akár a mezőgazdasági gépeket nézzük.

Zöldmezős beruházásban épül a projektgazda legújabb autómosó centruma. Makón is található hasonló beosztású, ugyanis Brandt Antal elmondása szerint ezt a komplex elrendezést, hogy mezőgazdasági gépek is helyet kapnak a mosóban, ők alkalmazták először – és bevált. A mosótérben fenntartható technológiával karc- és cseppmentes szolgáltatást biztosítanak. Az önkiszolgáló mosó épületében még iroda, mosdó és egy géphelyiség is lesz, utóbbiban a mosóterek magasnyomású vízzel való ellátását biztosító gépegyütteseket helyezik le. Pénzautomatával üzemelő, nagy teljesítményű, önkiszolgáló porszívó is a kuncsaftok rendelkezésére áll majd.

A felmerülő energiaigény egy részének fedezésére 14,8 kW teljesítményű napelemrendszert építenek ki, valamint a működéshez még szükséges infrastrukturális munkákat is elvégzik, és nem utolsó sorban egy munkahely is létesül. A projekt tervezett befejezési határideje szeptember 30-a.

– A kisteleki önkormányzat segítőkész, együttműködő volt, tőlük vásároltuk meg a megvalósításhoz szükséges telket – jegyezte még meg Brandt Antal.