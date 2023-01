– Kicsit csendesebb ez a mostani piac, mint szokott, de számítottunk rá, úgyhogy nem is zavar – ezt már Bock Valentin mondta, aki szarvasgombás termékeket árul. – Nem panaszkodunk, mert itt egész évben jó a forgalmunk, a törzsvevőink pedig most is eljöttek – tette hozzá.

Nem volt egyébként annyi árus, mint szokott, többen pedig láthatóan még a karácsonyról megmaradt portékákat is igyekeztek eladni. Hogy az ünnepi asztaldíszek és gyertyák mennyire fogytak, azt nem tudjuk, a megszokott és már bevált termékeket azonban most is vitték a szegediek. – Ezen a piacon olyan dolgokat lehet kapni, amiket máshol nem tudnék megvásárolni. A minőségi finomságokért, mint például a fürjtojás vagy a batátachips, mindig kijövök – mesélte Szabó-Madarasi Edit. Persze volt olyan is, aki most nem járt sikerrel: Lázár Péter például kolbászt szeretett volna venni, kedvenc hentese azonban ezúttal nem jött el.

A vevők egy része tehát már kifejezetten keres egy-egy árust. Nem véletlen, hogy volt, aki még Bugacról is ideutazott portékájával. – A törzsvevőink hiányolnának, ha nem lennénk itt – magyarázta Winter-Lesták Cs. Katalin. Ő férjével adalékanyag-mentes kenyereket árul. Elárulta: az előző hónaphoz képest kilónként 100 forinttal emelték a pékáruk árát, ez azonban nem vetette vissza forgalmukat. – Sosem marad árunk zárásig – mesélte.

Délután 1 óra körül egyébként elcsendesedett a piac, ekkor már csak néhányan lézengtek a bevásárlóközpont folyosóin. Az év első Bödön piaca kora délután bezárt, úgy tapasztaltuk, összességében a vevők és az eladók megelégedésével is.