Szegeden járt a napokban Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki Mihálffy Béla országgyűlési képviselővel egyeztetett számos megyei település helyzetéről. A találkozó kapcsán kérdésekkel fordultunk az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lapunknak adott válaszában kiemelte, a kormány a településeket sem hagyja magukra, hiszen közvetlen rezsitámogatást kapnak. Csongrád-Csanádban a városok több mint 2 milliárd forintot, Szeged a második legtöbbet a vármegyeszékhelyek közül, 1,3 milliárdot kap. A tárca közölte, emellett felére csökkentették az intézményi távhő díjakat, veszélyhelyzeti áramellátást biztosítanak, és nyitottak a további egyeztetésre is, ezért kezdeményeztek megbeszélést az önkormányzati szövetségekkel is a közelmúltban.

Érdeklődtünk arról is, hogy melyek azok az intézmények, amelyek hét hónapig rögzített áron juthatnak földgázhoz hazánkban. Válaszuk szerint a tavalyi csúcsokhoz képest mostanra nagyot zuhant a gáz világpiaci ára, így a meglévő szerződéseikhez képest előnyösebb feltételekkel juthatnak földgázhoz márciustól szeptember végéig az állami és önkormányzati intézmények, továbbá az egyházak és az alapítványi fenntartású egyetemek, amennyiben élnek a kormány által felkínált lehetőséggel.

A tél közepén, már-már a végéhez közeledve arra is rákérdeztünk, hogy a tárca véleménye szerint beváltak-e azok az intézkedések, amelyeket az lakosság terheinek csökkentése érdekében hoztak. Azt írták, hogy a családok a rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően az átlagfogyasztásig a legolcsóbban jutnak földgázhoz Európában, áramhoz pedig a második legkedvezőbb áron. Hangsúlyozták, legalább ennyire fontos, hogy az ellátás biztonságával sem lesz gond ezen a télen, ami a megfelelő felkészülésen túl annak is köszönhető, hogy kevesebbet fogyasztunk, de nem csak az enyhe időjárás miatt, hanem azért is, mert a központi állami hivatalok tavaly ősztől az év végéig 60 százalékkal fogták vissza a gázfogyasztásukat.

Végül pedig az MVM élén történt vezetőváltásra is kitértünk. Arról érdeklődtünk, hogy az intézkedést követően javulhat-e az ügyfélelégedettség. A minisztérium közölte, az MVM februárig 400 új munkatárssal erősíti meg személyes és telefonos ügyfélszolgálatait, hogy megkönnyítse az eligazodást a megváltozott körülmények között is. Megjegyezték, a nemzeti nagyvállalat vezetésével szemben a magas szolgáltatási színvonalon túl alapvető elvárás, hogy erősítse a cégcsoport nemzetközi jelenlétét.